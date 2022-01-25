Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Göztepe, transferde durmuyor. Uzun lig maratonunda kadroda alternatif yaratmak isteyen Göz-Göz, orta sahaya takviye için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ile yollar ayrılıyor mu? Transferde sürpriz...
Beşiktaş'ın yaşadığı son 3 şampiyonlukta da kadroda yer alan ve 2012 yılından beri siyah beyazlı formayı giyen Oğuzhan Özyakup'a Süper Lig'den talip çıktı. Göztepe'nin, 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ve transfer teklifini ilettiği belirtildi. Siyah-beyazlıların da yapılan bu teklife olumlu cevap verdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
GÖZTEPE'DEN OĞUZHAN'A KANCA!
Yeni Asır'ın haberine göre; İzmir ekibi, siyah-beyazlı ekibin yıldız ismi Oğuzhan Özyakup'a kancayı taktı. Kara Kartal'da bu sezon beklenen performansın uzağında kalan ve gönderilmesi gündeme gelen 29 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı kurmaylar harekete geçti.
Teknik direktör Nestor El Maestro'nun mevcut kadroda Soner Aydoğdu'nun alternatifinin olmaması nedeniyle Oğuzhan'ın transferine büyük önem verdiği öğrenildi. Oğuzhan ile menajeri kanalıyla bağlantıya geçen yönetim, futbolcunun nabzını yokladı.