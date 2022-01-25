Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Sergen Yalçın'ın istifa etmesinden sonra, Önder Karaveli'nin göreve gelmesi ve devamında çokça konuşulmaya başlanan 'özkaynağa dönüş' projesinin nasıl olacağını anlattı. Kazancı, yazılıp çizildiği gibi kadronun tamama yakınının altyapı oyuncularından oluşmayacağını söyleyerek, "İkisinin bir harmanı olması çok önemli. Bir kere her kim ki 'bütün kadromuzu biz altyapıdan çıkan oyuncularımızla, özkaynağımızdan çıkan oyuncularımızla oluşturacağız ve bu şekilde rekabetçi olacağız ve bu şekilde şampiyon olacağız' derse, bu çok sağlıklı bir durum olmaz. Doğru harmanı yapacağız, 'biz 11 tane oyuncumuzu bu şekilde yapacağız' dersek, şampiyonluğu yanında söylememiz mümkün olmaz, zikretmemiz çok doğru olmaz" diyerek nasıl bir yol izleyeceklerini dile getirdi.
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı açıkladı! Cyle Larin, Domagoj Vida ve Güven Yalçın takımda kalacak mı?
Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Sergen Yalçın'ın istifa etmesinden sonra, Önder Karaveli'nin göreve gelmesi ve devamında çokça konuşulmaya başlanan 'özkaynağa dönüş' projesinin nasıl olacağını anlattı. Kazancı ayrıca, siyah beyazlıların gündemindeki birçok konuya da açıklık getirirken, transfer durumları merak edilen Cyle Larin, Domagoj Vida ve Güven Yalçın hakkında da konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
"BEŞİKTAŞ'IN İÇİNDEN GELEN BİRİSİYİM"
Tribünden gelen biri olduğunu dile getiren Ceyhun Kazancı, siyah-beyazlı takıma gelişi ve sportif direktörlüğe geçiş sürecini, şöyle dile getirdi: "Temmuz ayında kulüpte başladım, Futbol A.Ş. Genel Müdürü olarak. Uzun yıllardır futbol sektörünün içerisindeyim. 15 yılı aşkındır çeşitli mertebelerde bulundum, çeşitli görevler aldım. Bir süre futbolcu menajerliği yaptım, FIFA lisansım vardı. Tabii dünyada futbolcu menajerliği Türkiye'dekinin aksine, önem verilen, kritik olan bir görevdir. Kulüplerin oyuncularının satılması, bunların yerlerine çok daha iyilerinin alınması konusunda futbolcu menajerlerinin önemli görevleri vardır. Lakin Türkiye'de bu meslek repütasyonu çok fazla olan bir meslek değil. Ben kısa bir süre bunu denedim, çok şey öğrendim. Sonrasında pazarlama kısmında olmak üzerek çok farklı noktalarda bulundum. Birçok kulübün içinde çok fazla deneyimler elde etme şansım oldu. Çok uzun yıllardır Beşiktaş kongre üyesiyim, 22 yıldır kongre üyesiyim. Beşiktaş'ın içinden gelen biriyim aslında, tribünden gelen biriyim, taraftarıyım. Ve nihayetinde sayın başkan Ahmet Nur Çebi'yle (birçok yönetim kurulu üyesiyle de tanışıklığımız da vardı) temmuz ayında, kendileri sağ olsunlar, bana bu görevi uygun gördüler. Futbol A.Ş. Genel Müdürü olarak göreve başladım. Aslına bakarsanız görev tanımı olarak şu anda hali hazırda sportif direktör olarak gerçekleştirdiğim görevlerin büyük bir kısmı zaten, yine benim sorumluluğum içerisindeydi. İki hafta önce de başkanımız sportif direktör olarak yola devam etmemin daha sağlıklı olacağını düşündü ve bana bunu tebliğ etti. Ben de en iyi şekilde bu görevi yapmak için elimden gelen bütün mücadeleyi gösteriyorum. Umarım hep beraber kulüp içinde çok çok başarılı günler geçiririz, birçok kupayı hep beraber kaldırırız diye ümit ediyorum."
"SEZON BAŞI BİR SARMALIN İÇİNE GİRDİK"
Kazancı, geçen sezonki şampiyonluğun ardından, başarısız geçen bir sezon yaşayan Beşiktaş'ın genel durumu ile ilgili gözlemlerini ise "Geçen sezon sadece ligde devam eden bir takımdık. Aslında geçen sezon enteresan bir sezondu. Çok fazla maç oynandı. Hemen sezonun başında Şampiyonlar Ligi elemesi, daha sonra da Avrupa Ligi'nde takımımızın yola devam edememesi, lige biraz daha odaklanmasını sağlamış olabilir. Çok fazla maç, geçen sezon da vardı, lig biraz daha geç başlamıştı. O dönemde de birçok sakatlıklar yaşandı, ancak geldiğimiz noktada sonlara doğru puan farkı kapanmış olsa da hocamız ve takımımız başarıyla şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. Tabi bu sezon şanssızlıklar biraz üst üste geldi diyebiliriz. Aslında iyi başladık sezona, ilk altı haftaya baktığınızda liderdik. İşler iyi gidiyordu. Sonrasında Şampiyonlar Ligi macerası başlayınca, önce fiziksel sıkıntılar, sonra sakatlıklar olmaya başladı. Sakatlıklar tabi ki takımın da ritmini bozan bir unsur. Üst üste gelen sakatlıklardan sonra birkaç mağlubiyet üst üst geldi, orda bir ritim bozukluğu mutlaka oldu. Maalesef futbolda böyle dönem dönem çıkışlar ve düşüşler oluyor. Maalesef Sergen hoca sonrasında ayrıldı. Önder hoca geldikten sonra aslına bakarsanız oyun anlamında rakiplerimize üstünlük sağlayan bir takımız. Dediğim gibi sezon başında maalesef böyle kötü periyotlar olabiliyor. Sezon başında tabiri caizse böyle bir sarmalın içine girdik" sözleriyle ifade etti.