"BEN BU PROJENİN KOORDİNASYON NOKTASINDAYIM"



Siyah beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Sergen Yalçın'ın istifası ve Önder Karaveli'nin göreve başlamasıyla gündeme gelen yeniden yapılanma sürecinin neresinde olduğu sorusuna ise "Evet şu anda hali hazırda Önder hoca ile devam eden bir proje var. Önemli olan nokta şu; yola devam ederken, ne şekilde devam edeceğimizle alakalı, gerek başkanımızla, gerek yönetim kurulumuzla bir çok toplantılar yaptık. Hepimizin ortak noktası şu; mutlaka üreten, özkaynağından beslenen, yurt dışından alacağı oyuncularda da öncelikli olarak geliştirebileceği ve mali anlamda da gelir elde edebileceği, ancak aynı anda da (olmazsa olmaz) rekabetçi olacak bir düzen, bir yapı üzerine yoğunlaştık. Bunu gerçekleştirmek mutlaka bizim en büyük hayallerimizden bir tanesiydi ve Önder hocayla yola çıktık. Tabii ki benim dahilime gelince; ben burada koordinasyon noktasındayım. Yönetim kurulumuz var, teknik heyetimiz var, ortaya koymuş olduğumuz bir vizyon var. Bunun gerçekleştirilmesiyle alakalı gerekli aksiyonları, organizasyonu yapması gereken ve gerekli bütün adımların atılmasıyla alakalı, yönetim kurulundan onay alması gereken, hocaya da bu sistemin uygun bir şekilde, düzgün bir şekilde devam edebilmesi için uygun ortamı, sağlıklı ortamı yaratması gereken kişiyim. Dolayısıyla bu uzun soluklu projede aslında, başlangıç noktasında Önder hocanın takımda olması hem benim çok büyük bir arzumdu, hem de yönetim kurulumuzun da çok da uygun gördüğü bir şeydi. Kendi içimizden yetişen bu kişiye, bu görevin verilmesi konusu onların uygun gördüğü bir şeydi. Dolayısıyla Önder hocamızla başladık. Yine söylüyorum, tamamen benim, Önder hocanın ya da başkalarının isimleri hiç önemli değil, pozisyonları hiç önemli değil. Önemli olan orada vizyon, yaklaşım, mantalite. Biz kesinlikle Beşiktaş'ı üreten, sürekli özkaynağından beslenen ve alacağı yabancı oyunculardan da ciddi anlamda para kazanan, ekonomik anlamda kendisini düzlüğe çıkaracak bir yapıya çıkartacak, vizyonu ortaya koyduğumuz kanaatindeyim" sözleriyle cevap verdi.

