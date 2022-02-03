BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan çifte harekat! Aaron Boupendza ve Abdülkerim Bardakcı...

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta itibarıyla 36 puan toplayan ve lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde yer alan Beşiktaş, özellikle gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. İlk olarak Benfica'dan Gedson Fernandes'i renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, stoper ve forvet bölgesini de güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda listenin başında olan isimler ise Aaron Boupendza ve Abdülkerim Bardakcı... İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2022- 11:14