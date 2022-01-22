Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar Malatya deplasmanından 1 puanla döndü. Mücadele Alex Teixeira ve Adem Büyük'ün penaltıdan attığı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Maçta gol perdesini 61. dakikada Alex Teixeira açtı. Bu gole cevap 84. dakikada Adem Büyük'ün penaltı vuruşuyla geldi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte lig sonuncusu konumunda bulunan Yeni Malatyaspor puanını 16'ya, Beşiktaş ise 36'ya yükseltti.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI



Süper Lig'de Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor'da taraftarlar aldığı başarısız sonuçlarla bu maça ilgi göstermedi. 27 bin 500 kapasiteli Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi taraftarları için ayrılan 24 bin 500 kişilik kontenjanda 3 bin bilet satıldı ve böylelikle tribünler boş kaldı. Taraftar, ellerinde sarı kırmızılı bayraklarla takımlarına destek verdi. Maraton tribünde karşılaşma başlamadan önce taraftarlar sarı-kırmızılı atkılarını salladı.



STAT ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ



Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde alınan yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Stada giriş sağlayan tüm kapılarda tedbir alındı.