Fatih Terim'in ardından Süper Lig tarihinde bir ilk! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı.

Bu gelişmeyle birlikte Süper Lig tarihinde bir ilk yaşandı.

Daha önce de Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de ise Vitor Pereira ile yollar ayrılmıştı.

Böylelikle Spor Toto Süper Lig tarihinde ilk kez sezon devam ederken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray teknik direktör değişikliğine gitti.

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