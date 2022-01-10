10 Ocak 2022, Pazartesi

SÜPER LİG

Fatih Terim'in ardından Süper Lig tarihinde bir ilk! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig tarihinde bir ilk!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 10.01.2022

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından Galatasaray'da da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Bu 3 ayrılıkla birlikle Süper Lig'de de bir ilk yaşandı. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı.

Bu gelişmeyle birlikte Süper Lig tarihinde bir ilk yaşandı.

Daha önce de Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de ise Vitor Pereira ile yollar ayrılmıştı.

Böylelikle Spor Toto Süper Lig tarihinde ilk kez sezon devam ederken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray teknik direktör değişikliğine gitti.

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