Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Josef de Souza Yeni Malatyaspor maçında sakatlandı!
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılarda takımın deneyimli oyuncularından Josef de Souza, ilk yarının son bölümlerinde yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi.
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılarda takımın deneyimli oyuncularından Josef de Souza, ilk yarının son bölümlerinde yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi.