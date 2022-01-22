Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Beşiktaş maçı canlı izle)

Süper Lig'de 23. hafta start alıyor. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı ekip ligin son sırasında bulunan rakibini geçerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Öte yandan ev sahibi ekip ise kendi seyircisi önünde puan arayacak. Peki Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı bugün başlıyor... Günün ilk karşılaşmasında 21 Ocak'tan 22 Ocak'a ertelenen müsabakada Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi siyah-beyazlı takım 35 puanla 5. sırada yer alırken ev sahibi ekip, 15 puanla ligin son sırasında bulunuyor. Beşiktaş kazanarak zirveye yaklaşmak, Yeni Malatyaspor ise 3 puanı hanesine yazdırarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Bu karşılaşma öncesi ev sahibi ekipte herhangi bir sakat ya da eksik oyuncu bulunmuyor. Öte yandan Beşiktaş'ta da Karagümrük maçında kadroya alınmayan Atiba Hutchinson, Welinton Souza ve Emirhan İlkhan'ın bu müsabakada forma giyebileceği açıklandı. İşte maça dair tüm bilgiler...

📅YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?⏰

Beşiktaş'ın deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşılaşacağı maç bugün saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

📋YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ📋

🔹Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Sadık, Wallace, Hafez, Mustafa, Azubuike, Donsah, Chouiar, Dicko, Kenan

🔹Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Ghezzal, Pjanic, Josef, Larin, Alex, Batshuayi

3 İSİM CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin ve Michy Batshuayi, kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu, bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

DIŞ SAHADA ZORLANIYOR

Bu sezon deplasmanlarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, dış saha maçlarından sadece ikisini kazanabildi. Ligdeki ilk deplasman maçında Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile oynadığı ikinci dış saha karşılaşmasından 3 puanla döndü. Daha sonra misafir takım olarak çıktığı mücadelelerde galibiyet elde edemeyen Beşiktaş, deplasmandaki ikinci galibiyetini ise geçen hafta Fatih Karagümrük'ü yenerek aldı. Altay'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş; Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 ve İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenildi. Beşiktaş, söz konusu dönemde deplasmandaki Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarını 2-2, Kasımpaşa mücadelesini ise 1-1 beraberlikle tamamladı.