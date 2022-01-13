Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli ve Ceyhun Kazancı ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Siyah beyazlıların gündemiyle ilgili birçok konuda konuşan Çebi, teknik direktörlük konusuyla ilgili "Teknik direktörümüz Önder Karaveli'dir" dedi. Çebi, ayrıca sportif direktörlük görevine Ceyhun Kazancı'nın getirildiğini söyledi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenledi.

İŞTE ÇEBİ'NİN SÖZLERİ:

"Ahmet Çalık, rahmetli nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyorum."

"Şeffaf olmaya devam edeceğiz. Mali genel kurul, sunulan raporla bir milat olmuştur. Bu, kimseyle bir hesap görme olayı değildir."

"Sonucu neyse, sonuna kadar gideceğimizi, Türk adaletinin gerekli değerlendirmelerini yapacağını, bizim de bunun takibini yapacağımızı belirtmek istiyorum. Bundan, Beşiktaş'ın geleceği çok fayda sağlayacaktır."

"Kazanmış olduğumuz bir sezonda 3 kupa var. Bu, tarihimizde bir ilktir. Gururluyuz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bunun da benim için ayrıca bir gurur kaynağı olarak önem ifade ettiğini, ölene kadar bu gururu yaşayacağımı belirtmek istiyorum. Bu bir ekip işi. Herkesin alın teri olduğunu ifade etmek istiyorum. Kadınlarımızın da müzeye koyduğu kupaları düşününce... Tarihte, müzede yerini almıştır. Yazmayla, çizmeyle, birilerine mal edip birilerine etmeme gibi davranışlarla bir şey değiştiremeyeceklerdir. Bu 4 kupa, Beşiktaş'ın hakkıydı."

"Sıkıntılı bir süreç hala devam ediyor. Geçenlerde yapmış olduğum açıklamalardan dolayı, ceza aldığımı kamuoyu biliyor. Derdimizi nasıl izah edeceğiz, onu da bulmakta zorlanıyorum. Ceza yöntemiyle susturuluyorsak, ceza yöntemiyle işini ciddiyetsiz yapan hakemlerin de cezalandırılması gerektiğine inanıyorum. Bir maç ceza verip, ertesi maç onurlandırıyorsanız bu kamuoyunu uyutmaktan başka bir şey olmaz."

"Yapılan çalışmalardan aldığım algı, en azından önümüzdeki seneden sonra Türk futbolunun zararlarının minimize edileceğinden şüphem yok. Önümüzdeki seneleri kurtaracağız derken, bu senenin önemi yok diye bir davranış hissetmekteyim."

"Fenerbahçe başkanımız konuşuyor, Galatasaray başkanımız konuşuyor, ben konuşuyorum, herkes konuşuyor. Herkes şikayet ederken, anlamadığım bir şey var. Bu işten kim menfaat ediyor? Menfaatlendiği iddia edilen birileri varsa, onların da reddetmesi gerekir. Onların da bu niyette olacağından şüphem yok."

"VAR hakemlerinin artık onu görmedim, bunu görmedim demeye hakkı yok. VAR hakemi yanlış yapıyorsa, kasıtlı yapıyordur. VAR hakemlerinin, orta hakem olmaması gerektiğini defalarca kez söyledim."

"Bazı arkadaşların, yürüyen düzene karşı isyan etmelerine isyan eden bir grup var. Bunları bulup çıkaracaklar. Bunların kendilerine zarar vermesine engel olacaklar."

"Artık Beşiktaş'a yapılacak her türlü hatanın daha da şiddetle karşısındayım. Gerekirse 1 yıl cezaysa 1 yıl. Yöneticilikten men edileceksem de artık beni susturamayacaklarını, artık hiçbir takıma hata yapmamaları gerektiğini hakem kardeşlerime ifade ediyorum."

"Beşiktaş artık öz kaynaklarıyla beslenen bir planı başlatmıştır. Bir yıl evvel başlattık. Rize maçında çıkan çocuklarımızın yanında, onlar kadar iyi olan çocuklarımızın da olduğunu söylemek istiyorum. Önder Karaveli, şu anda teknik direktörümüzdür. Bundan sonra da bu büyük projenin her daim bir parçası olmaya devam edecektir."

"Yalandan yere klavye müptezelleri var. Hiçbiri Sergen hocayı akıllarına getirmemiş. Sergen hocayı biz getirdiğimizde, şampiyon olduğumuzda, onu da bize mal etmeyen arkadaşlara sesleniyorum; eğer genel kurul üyesiyseniz artık yazmak çizmek yerine oralarda konuşmanızı istiyorum. Buralarda konuşma hakkı olmasına rağmen klavye müptezelliği yapanları kale almayacağımı söylemek istiyorum."

"Altyapıdaki çocuklarımızın daha sağlıklı imkanlarda çalışacağı bir ortam sağlayacağız. Hocayı, sportif direktörü de bulduk. Özkaynak projesini de icra etmeye başlayalım."

ADAYLIĞINI AÇIKLADI!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Mayıs ayındaki seçimde aday olacağını açıkladı. Çebi açıklamasında "Mayıs ayındaki seçimde aday olacağım. Evet yoruldum ama bırakmayacağım. Tek başına aday olursam üzülürüm." ifadelerini kullandı.

"ŞENOL GÜNEŞ DEĞERLİ BİR HOCADIR!"

"Önder Karaveli, Beşiktaş'ın teknik direktörü. Allah sağlık, sıhhat, huzur, başarı verdiği müddetçe görevinde olmaya devam edecektir. Bizim görevimiz de ona destek olmaktır. Önümüzdeki sezon için bir planımız yok. Planımız burada, yanımda oturuyor ikisi de."

"Hocamızın burada uzun yıllar kalacağına, öz kaynak projesi uzun yıllar sürecek bir projedir ve hocamız da bu projenin en önemli parçası olmaya devam edecektir."

"Şenol Hoca, değerli bir hocadır. Kendisine minnettarız. Ancak, bugün hocam Önder Karaveli'dir. Onla yola devam ediyorum, etmeye de devam edeceğim."