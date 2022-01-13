Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Çebi, Beşiktaş Sportif AŞ. Genel Müdürlüğü görevini yürüten Ceyhun Kazancı'nın, siyah beyazlıların yeni sportif direktörü olduğunu duyurdu.

İŞTE ÇEBİ'NİN O SÖZLERİ:

"Ceyhun Kazancı sportif direktörümüz oldu. Kendisine çok güveniyorum. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunu. Elbette bir liseden mezun olacaktı. Galatasaray Lisesi'nde okuyup Beşiktaşlı kalabilmek zordur. Başardığın için teşekkür ediyorum. Bu eleştiriler gereksiz."