Beşiktaş Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasının açılış maçında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Teknik direktörlük koltuğuna Önder Karaveli'yi getiren ve son 2 maçtan galibiyetle ayrılamayan siyah-beyazlılar, bu maçtan 3 puanla ayrılıp yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Son 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen Gaziantep FK ise serisini devam ettirmek istiyor. Peki; Beşiktaş Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta açılış karşılaşmasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Son 4 maçta 5 puan toplayan Kara Kartal, yeni bir sayfa açma peşinde... Konuk takım ise yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Peki; Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Gaziantep maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile Gaziantep FK arasında oynanacak maç 14 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği maç, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

SON 4 MAÇTA TEK GALİBİYET

Beşiktaş, ligdeki son 4 maçında sadece bir kez kazanabildi. Söz konusu dönemde Göztepe'yi evinde 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarından 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu.

VIDA VE MONTERO CEZALI

Siyah-beyazlı takımda Domagoj Vida ile Francisco Montero, cezaları nedeniyle Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısında Gaziantep FK ile oynanan maçta sarı kart gören Vida, Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor ve Çaykur Rizespor maçlarında gördüğü kartlarla cezalı duruma düştü.

Çaykur Rizespor karşısında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan Montero da cezasını yarınki karşılaşmada çekecek.

OĞUZHAN VE LARIN SINIRDA

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Oğuzhan ile Larin yarınki karşılaşmada da sarı kart gördüğü takdirde ligin 22. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecekler.

RAKİBİNE KARŞI ZORLANIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile 6. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip rakibine 2 kez üstünlük sağlarken, 2 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Taraflar arasındaki bir karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep FK'ye deplasmanda oynanan ilk maçta 3-2 yenilen Beşiktaş, evindeki karşılaşmayı ise 3-0 kazandı. Geçen sezon yine deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'da rakibine 2-1 üstünlük kurdu. Bu sezon ligin ilk yarısında iki takım arasında Gaziantep'te oynanan karşılaşma ise 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Süper Ligin 21. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantep Futbol Kulübü'nde 7 futbolcunun korona virüs test sonucu pozitif çıktı. 1 antrenör ve 1 personelin de test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Gaziantep ekibinde ayrıca geçtiğimiz hafta pozitif çıkan 5 futbolcudan 3'ünün testlerinin de negatife döndüğü duyuruldu.

GAZİANTEP'TE POZİTİF VAKA 11'E YÜKSELDİ

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, pozitif vaka sayısının 11'e yükseldiğini açıklayarak, "Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, 7 futbolcumuzun, bir antrenörümüzün ve bir personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcumuzdan 3'ünün test sonucu negatife dönmüştür. Yapılan testlerle birlikte, takımımızda pozitif vaka sayısı 11'e yükselmiştir" denildi.