BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Usta yazarlar Beşiktaş-Antalyaspor maçını yorumladı!

İkinci yarıda Antalyaspor'a gol gerekiyordu. Yoksa kupa gidecekti. Bunun sonucunda ikinci yarıda Antalyaspor biraz daha tempoyu yükseltti. İleride gol ararken geride çok boşluk da bıraktı. Bunun sonucunda Beşiktaş da net pozisyonlar yakaladı. İki takım da son paslarda ve bitirici vuruşlarda beceriksiz davrandı. O pozisyonların kaçmasının bir başka nedeni de fizik olarak yetersiz olmaları. O kadar fırsatı kaçırırsan, faturayı keserler, döner golü yersin. Beşiktaş'a da öyle oldu. Antalyaspor Atiba'nın ters vuruşuyla da olsa golü buldu.