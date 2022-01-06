06 Ocak 2022, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Usta yazarlar Beşiktaş-Antalyaspor maçını yorumladı!

2020-2021 sezonu Süper Kupa finali Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşti. Beşiktaş normal süresi 1-1 biten maçta rakibi Antalyaspor'u penaltı atışları sonucu mağlup ederek kupayı kazanan taraf oldu. Usta yazarlar da bu karşılaşmayı flaş sözlerle değerlendirdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Usta yazarlar Beşiktaş-Antalyaspor maçını yorumladı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.01.2022

TURGAY DEMİR - HAT-TRICK

Sakatlık ve Covid nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Beşiktaş Katar'daki Süper Kupa'nın ilk yarısında iyi oynayan, pozisyon ve gol bulan taraftı. Yılların tecrübesi Atiba'nın attığı gol öncesinde deyim yerindeyse Başkan Ahmet Nur Çebi dışında herkes topa dokundu, katkı verdi… Gerçek bir takım golüydü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Usta yazarlar Beşiktaş-Antalyaspor maçını yorumladı!

Ardından pozisyonlar devam etti, Batshuayi bir türlü senkron tutturamazken Larin'in kale ağzından kaçırdığı bir gol var ki, arkasındaki Bünyamin'e bıraksa, Bünyamin o topu çıkaramazdı, Larin çıkardı… Antalyaspor'un bir türlü organize olamadığını gören Nuri Şahin ikinci yarı başında üç değişiklikle müdahale etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Usta yazarlar Beşiktaş-Antalyaspor maçını yorumladı!

Mukairu, Hakan, Amilton ve Gökdeniz dahil olunca oyun dengelendi. Özellikle Mukairu Beşiktaş savunmasına zor anlar yaşattı. Nitekim o zor anlardan birinde Atiba'nın bu kez kendi kalesine attığı golle tabela eşitlendi. Beşiktaş savunması demişken, Vida artık o kadar gevşedi ki, tahammül etmek kolay değil! Antalyasporlu oyuncular önde baskı yaparken bir tek Vida'yı boş bırakıyorlar, top ona gitsin diye! Yazık!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Usta yazarlar Beşiktaş-Antalyaspor maçını yorumladı!

Önder hoca değişiklikler için bekledi, çünkü kulübesi sağlam değildi. Baktı olacak gibi değil, Pjanic de sakatlanınca onunla birlikte Larin ve Kenan'ı dışarı alıp, Umut, Emirhan ve uzun süredir sakat olan Alex'i sahaya sürdü. 17 yaşındaki Emirhan, Larin ve Kenan'a resmen taş çıkarttı, adeta ders verdi, Alex ön tarafa bir hareket getirdi diyebiliriz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Usta yazarlar Beşiktaş-Antalyaspor maçını yorumladı!

Uzatmalarda iki takımda da yorgunluk belirtileri olsa da Beşiktaş daha etkili olan taraftı fakat deyim yerindeyse fişi çekemedi. Penaltılarda panter Ersin sahne aldı ve Beşiktaş geride kalan sezonu üç kupayla taçlandırmış oldu. Unutmadan, Montero ile birlikte genç Emirhan da bana göre gecenin en iyisiydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Usta yazarlar Beşiktaş-Antalyaspor maçını yorumladı!

SİNAN VARDAR - TEBRİKLER EVLAT

Beşiktaş Süper Kupa'nın özellikle ilk 45 dakikasında şampiyona yakışır bir oyun ortaya koydu. Oyunu rakip sahaya yıkan ve sağlı sollu ataklarla gol arayan takım bu sezonun rakipsiz en iyi Beşiktaş'ydı. Dün özellikle Pjanic oyunda kaldığı 67 dakikada takımı maestro gibi yönetti. Boşnak yıldız tek toplarla öyle paslar attı ki seyrederken mest oldum. Açık ve net; Pjanic Türkiye'ye gelmiş geçmiş en kaliteli yabancılardan biri. Keşke temelli Beşiktaş'ta kalsa...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Usta yazarlar Beşiktaş-Antalyaspor maçını yorumladı!

39 yaşındaki Atiba 120 dakika boyunca yüreğini ortaya koyan isimdi. Attığı golde klasını konuşturdu. Kendi kalesine attığı ise futbolun cilvesiydi. Josef de Atiba'yla birlikte sahanın parlayan yıldızıydı. Pjanic'in oyundan çıkmasının ardından Beşiktaş tamamen oyundan düştü ve Antalyaspor umutlandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Usta yazarlar Beşiktaş-Antalyaspor maçını yorumladı!

Siyah-beyazlı takım dün yine fizik gücünden sınıfta kaldı. Beşiktaş'ın 11 eksikle çıkması ve yedek kulübesinden Emirhan haricinde istenilen takviye gelmemesini gözardı etmemek gerek. Emirhan Beşiktaş'a hareket getirdi. Kaliteli bir kumaş. Beşiktaş 11 eksikle çıkmıştı ama belli ki Önder hoca takımı çok iyi motive etmiş. Önder hoca bu takıma iyi geldi Süper Kupa ona çok yakıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Usta yazarlar Beşiktaş-Antalyaspor maçını yorumladı!

Antalyaspor takım olarak çok iyi mücadele etti. Poli çok başarılı bir performans gösterdi. Beylerbeyi'nden Türk futboluna kazandırdığım Veysel de kritik hamleleriyle Antalyaspor'u ayakta tuttu. Penaltılar biraz şans işi ama bir gerçek var ki Ersin penaltılarda çok başarılı... Tebrikler evlat.. Kazanılan 3 kupada senin büyük emeğin var.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Usta yazarlar Beşiktaş-Antalyaspor maçını yorumladı!

Geleceğin en iyi teknik adamlarından biri olacağına inandığım Nuri Şahin ikinci yarıda çok iyi değişiklikler yaptı. Kaybetse de tebriklerim Antalyaspor ve Nuri Şahin'e... Halil Umut Meler pozisyonlara yakındı ve formundaydı. Ülke tanıtımımız için Katar'da güzel bir Türk futbol gecesi yaşandı. Bu da önemli ve güzel bir ayrıntıydı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Usta yazarlar Beşiktaş-Antalyaspor maçını yorumladı!

ERMAN TORĞLU - ATAN KAZANDI

Katar'da öyle bir maç oynanmalıydı ki Katarlı seyircilerin "Bizimkiler bundan daha iyi" dememesi gerekiyordu. İki takımın da iyi futbol oynaması gerekiyordu. Ama ilk yarıya bakıyorsun ortada futboldan eser yok. Maçın hakemi Halil Umut, oyunu oynatmaya çalıştı ama oyuncular buna ayak uydurabildi mi? Hayır… Kendilerini yere atmaktan top oynamadılar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Usta yazarlar Beşiktaş-Antalyaspor maçını yorumladı!

İlk yarıda tatsız oyunda Beşiktaş bir gol buldu. Golü atan Atiba, 39 yaşında… Türkiye Kupası'nın, Süper Kupa'nın gol atan en yaşlı oyuncusu. O golün dışında bir aksiyon yoktu ilk yarıda. Aynı Atiba, ikinci yarıda da ters bir dokunuş yaptı skoru eşitledi. Atiba 1-1 oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Usta yazarlar Beşiktaş-Antalyaspor maçını yorumladı!

19. dakikada Beşiktaş'ın penaltı beklediği bir pozisyon var. Antalyasporlu Kudryashov, Batshuayi'yi düşürdü. Batshuayi itiraz etti ama pozisyonun penaltıyla uzaktan yakından ilgisi yok. Bir de şu var; Bizim oyuncular sürekli yerde yatıyor. En ufak şeyde eller havaya! Dışarı çıkıyor, hemen geri dönüyorlar. Bunlar İngiltere'de, Almanya'da, Avrupa'nın başka ülkesinde oynasalar 5 dakika sahada kalamaz herhalde. Futbolun zevki kaçıyor arkadaş! Ayıptır, bu kadar yatılmaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Usta yazarlar Beşiktaş-Antalyaspor maçını yorumladı!

İkinci yarıda Antalyaspor'a gol gerekiyordu. Yoksa kupa gidecekti. Bunun sonucunda ikinci yarıda Antalyaspor biraz daha tempoyu yükseltti. İleride gol ararken geride çok boşluk da bıraktı. Bunun sonucunda Beşiktaş da net pozisyonlar yakaladı. İki takım da son paslarda ve bitirici vuruşlarda beceriksiz davrandı. O pozisyonların kaçmasının bir başka nedeni de fizik olarak yetersiz olmaları. O kadar fırsatı kaçırırsan, faturayı keserler, döner golü yersin. Beşiktaş'a da öyle oldu. Antalyaspor Atiba'nın ters vuruşuyla da olsa golü buldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Usta yazarlar Beşiktaş-Antalyaspor maçını yorumladı!

Beşiktaş'a bakıyorum, savunmada Vida, Antalyaspor forvetlerinden daha büyük bir tehlike gibiydi siyah-beyazlılar için. Bu sezon zaten çok hata yaptı. Dünkü maçta tek olumlu hareketi 65'te Antalya'nın gol olacak bir atağını kesmesiydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Usta yazarlar Beşiktaş-Antalyaspor maçını yorumladı!

Maçın hakemiyle ilgili de şunu söyleyeceğim; zaten oyun olarak kendisini yormayan, düşenin yerden kalkmadığı, temposuz bir maç oynandı. İdare etti…

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