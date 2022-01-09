09 Ocak 2022, Pazar
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Siyah-beyazlıların golleri Batshuayi (p), Emirhan kaydetti.
Rizespor'un golleri ise Pohjanpalo'dan geldi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 29, Rizespor ise 18 yaptı.
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Rizespor ise Karagümrük deplasmanına konuk olacak.
EMİRHAN İLKHAN'DAN REKOR
Siyah-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve takımının ikinci golünü atan Emirhan İlkhan, Süper Lig'de Beşiktaş adına gol atan en genç ikinci futbolcusu oldu.
17 yaş 222 günlükken gol atan Emirhan'ın önünde ise, Beşiktaş için ligde 17 yaş 165 günlükken fileleri sarsan Batuhan Karadeniz bulunuyor.
MAÇTAN DAKİKALAR:
2. dakikada Çaykur Rizespor ceza sahasının içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu tokatlayarak uzaklaştırdı.
9. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Cemali'yi geçen Necip'in gerçekleştirdiği ortada kafa vuruşunu gerçekleştiren Emirhan'ın vuruşunda direkte patlayan topu Selim uzaklaştırdı.
25. dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza sahasının içerisinde topun Fabricio'nun eline çarpması sonucu hakem Alper Ulusoy'un VAR incelemesinin de ardından penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun balına geçen Batshuayi'nin vuruşunda ise meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
32. dakikada ceza sahasının orta kısmında Umar'ın pasıyla topla buluşan Pohjanpalo'nun vuruşunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.
Rizespor 2-2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Rizespor'a konuk oldu. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 2-2 sona erdi. Siyah-beyazlıların golleri Batshuayi (p), Emirhan'dan gelirken, ev sahibi takımın gollerini Pohjanpalo kaydetti.
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Rizespor'a konuk oldu. Mücadele karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.
Siyah-beyazlıların golleri Batshuayi (p), Emirhan kaydetti.
Rizespor'un golleri ise Pohjanpalo'dan geldi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 29, Rizespor ise 18 yaptı.
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Rizespor ise Karagümrük deplasmanına konuk olacak.
EMİRHAN İLKHAN'DAN REKOR
Siyah-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve takımının ikinci golünü atan Emirhan İlkhan, Süper Lig'de Beşiktaş adına gol atan en genç ikinci futbolcusu oldu.
17 yaş 222 günlükken gol atan Emirhan'ın önünde ise, Beşiktaş için ligde 17 yaş 165 günlükken fileleri sarsan Batuhan Karadeniz bulunuyor.
MAÇTAN DAKİKALAR:
2. dakikada Çaykur Rizespor ceza sahasının içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu tokatlayarak uzaklaştırdı.
9. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Cemali'yi geçen Necip'in gerçekleştirdiği ortada kafa vuruşunu gerçekleştiren Emirhan'ın vuruşunda direkte patlayan topu Selim uzaklaştırdı.
25. dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza sahasının içerisinde topun Fabricio'nun eline çarpması sonucu hakem Alper Ulusoy'un VAR incelemesinin de ardından penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun balına geçen Batshuayi'nin vuruşunda ise meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
32. dakikada ceza sahasının orta kısmında Umar'ın pasıyla topla buluşan Pohjanpalo'nun vuruşunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.
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