İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 20. hafta)

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta bugün oynanan 4 maçla devam etti. Günün ilk maçında Gaziantep FK sahasında Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmalarda ise Alanyaspor Başakşehir ile 1-1 berabere kalırken, Kasımpaşa sahasında Hatayspor'u 3-1 ile geçti. Günün kapanış maçında ise Galatasaray sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.