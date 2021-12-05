08 Ocak 2022, Cumartesi
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 20. hafta)
Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta bugün oynanan 4 maçla devam etti. Günün ilk maçında Gaziantep FK sahasında Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmalarda ise Alanyaspor Başakşehir ile 1-1 berabere kalırken, Kasımpaşa sahasında Hatayspor'u 3-1 ile geçti. Günün kapanış maçında ise Galatasaray sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 18. hafta)
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 18. hafta)
- 3
- 20
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 18. hafta)
- 4
- 20
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 18. hafta)
- 5
- 20
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 18. hafta)
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