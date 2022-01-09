09 Ocak 2022, Pazar

BEŞİKTAŞ

Rizespor Beşiktaş maçında Domagoj Vida ve Umut Meraş sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemediler

Kartal’da şok sakatlık! Oyuna devam edemediler
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 Giriş Tarihi: 09.01.2022

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 63. dakikasında Vida sakatlanarak oyundan çıktı. Hırvat stoperin yerine Serdar Saatçı dahil oldu. Siyah-beyazlılarda bir diğer sakatlık ise 89. dakikada Umut Meraş'ın yerde kalmasıyla oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Domagoj Vida 63. dakikada bir sakatlık yaşadı.

Hırvat savunma oyuncusu oyuna devam edemezken, yerine Serdar Saatçı dahil oldu.

UMUT MERAŞ DA SAKATLANDI

Karşılaşmanın 89. dakikasında ise Umut Meraş sakatlandığı için sedyeyle soyuna odasıan götürüldü. Yerine ise Rıdvan Yılmaz girdi.
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