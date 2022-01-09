BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Halim Okta Rizespor maçı sonrası konuştu! "Talihsiz iki gol yedik"

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılarda teknik sorumlu Halim Okta açıklamalarda bulundu. Okta, "Maçın genelinde çok daha üstündük. Çok sayıda pozisyon bulduk. Çok talihsiz iki gol yedik. Duran toptan yedik ama duran top golü bile değil bence, şans eseri yediğimiz goller. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum, çok başarılıydılar" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılarda teknik sorumlu Halim Okta açıklamalarda bulundu.

İşte Halim Okta'nın açıklamalarından satır başları;

"Maçın genelinde çok daha üstündük. Çok sayıda pozisyon bulduk. Çok talihsiz iki gol yedik. Duran toptan yedik ama duran top golü bile değil bence, şans eseri yediğimiz goller. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum, çok başarılıydılar."

"Oyuncularımız, değerli oyuncular. Bu oyunu bekliyorduk ve bizi yanıltmadılar."

"Futbolda bazen kaçıyor tabii. Batshuayi birçok gol pozisyonu kaçırdı. Bazen gol atmayı çok isteyince, kaçırmak daha kolay oluyor. Bugün onun için şanssız bir gündü. Çok sayıda gol atabilirdi belki. Eğer fırsat yakaladığınızda atamazsanız, maalesef kalenizde gol oluyor."

"Bizdeki oyuncu sayısının eksilmesi için her türlü ortam sağlanıyor. Virüs, grip, sakatlık… Onlar bizi buluyor. Sağlıklı oyuncularımızla devam edeceğiz. Sahaya 11 kişi çıkabildikçe, bizim için bir problem yok."

"Emirhan İlkhan'ı çok tebrik ediyorum. O, altyapıdan kazandırdığımız oyunculardan biri ama sonuncusu değil. Çok başarılı olacaklarına inanıyoruz bu oyuncularımızın. Emirhan, gerek kupada gerek bu maçta verilen görevi çok iyi yerine getirdi."

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