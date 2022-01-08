BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Kerem Kalafat geri dönüyor!
Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlı yönetim, Uşakspor’a kiraladığı genç sağ bek Kerem Kalafat'ı yeniden kadrosuna katacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, sezon başında Uşakspor'a gelişim sağlaması için kiraladığı sağ bek oyuncusu Kerem Kalafat'ı tekrar kadrosuna katmak için kulübü ve oyuncu ile görüşmelere başladı. Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, 20 yaşındaki genç futbolcuyu uzun lig ve kupa maratonunda sağ bekte alternatifi bulunmayan Valentin Rosier'in yedeği olarak değerlendirecek. Kalafat, bu sezon 16 maçta forma giyerken, gol veya asist üretemedi. Öte yandan Kerem Kalafat, verdiği bir röportajda Beşiktaş formasının giymenin her gencin hayali olduğunu ve uzun süre siyah- beyazlı formayı terletmek istediğini söylemişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı