BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Kerem Kalafat geri dönüyor!

Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlı yönetim, Uşakspor’a kiraladığı genç sağ bek Kerem Kalafat'ı yeniden kadrosuna katacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, sezon başında Uşakspor'a gelişim sağlaması için kiraladığı sağ bek oyuncusu Kerem Kalafat'ı tekrar kadrosuna katmak için kulübü ve oyuncu ile görüşmelere başladı. Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, 20 yaşındaki genç futbolcuyu uzun lig ve kupa maratonunda sağ bekte alternatifi bulunmayan Valentin Rosier'in yedeği olarak değerlendirecek. Kalafat, bu sezon 16 maçta forma giyerken, gol veya asist üretemedi. Öte yandan Kerem Kalafat, verdiği bir röportajda Beşiktaş formasının giymenin her gencin hayali olduğunu ve uzun süre siyah- beyazlı formayı terletmek istediğini söylemişti.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ