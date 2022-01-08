BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu değerine değer kattı! Dünyada ilk 3’te
Beşiktaş’ın genç file kalecisi Ersin Destanoğlu, 21 yaş ve altında kalecilerin yer aldığı listede dünyanın en değerli 3. eldiveni oldu. Avrupa'nın önemli ekiplerinin radarında olan genç eldiven, daha önce yaptığı açıklamada hayalinin Avrupa'da oynamak olduğunu söylemişti. Ersin, "Birkaç sene sonra Avrupa hayalimi gerçekleştirebilirim. Beşiktaş'ta kupalar kazanmak istiyorum. Zamanı gelince Avrupa hayalim var" ifadelerini kullanmıştı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı Süper Kupa'da kurtarışlarının yanı sıra seri penaltılarda da bir kurtarışa imza atan Ersin Destanoğlu, değerine değer katmaya devam ediyor.
Fotomaç'ın haberine göre, genç eldiven, 21 yaş ve altı kalecilerin yer aldığı listede dünyanın en değerli 3. eldiveni oldu. Geleceğin önemli kalecilerinden biri olması beklenen Premier Lig ekibi Leeds'in 21 yaşındaki Fransız eldiveni Illan Meslier 20 milyon euro ile ilk sırada yer aldı. Fransız ekibi St. Etinne takımının 21 yaşındaki İngiliz kalecisi Etienne Green 10 milyon Euro ile 2. basamakta yer alırken, bu futbolcuların ardından Ersin Destanoğlu da 3. sırada bulunuyor.Avrupa'nın önemli ekiplerinin radarında olan genç eldiven, daha önce yaptığı açıklamada hayalinin Avrupa'da oynamak olduğunu söylemişti. Ersin, "Birkaç sene sonra Avrupa hayalimi gerçekleştirebilirim. Beşiktaş'ta kupalar kazanmak istiyorum. Zamanı gelince Avrupa hayalim var" ifadelerini kullanmıştı.
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