08 Ocak 2022, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda 10 corona virüsü vakası!

Beşiktaş’ta 10 pozitif vaka birden!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 Giriş Tarihi: 08.01.2022

Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla; kadın futbol teknik direktörü Mesut Kır, kadın futbol ve spor okulları direktörü Necmettin Çelikhan ve 8 sporcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Kulübü yaptığı açıklama ile kadın futbol takımının teknik direktör Mesur Kır ve 8'i sporcu 9 kişinin corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Beşiktaş'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Beşiktaş Vodafone Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hatayspor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde Kadın Futbol ve Spor Okulları Direktörümüz Necmettin Çelikhan, Teknik Direktörümüz Mesut Kır ve 8 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan; Çelikhan, Kır ve sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

9 Ocak Pazar günü saat 12.00'de Defne Belediyesi Atatürk Stadı'nda Hatayspor ile oynayacağımız maçta Beşiktaş Vodafone Takımımızın başında, Teknik Sorumlu unvanıyla Atletik Performans ve Yardımcı Antrenörümüz Gizem Başkaya bulunacaktır.

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