02 Ocak 2022, Pazar

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida'ya Premier Lig'den talip çıktı!

Beşiktaş'ta devre arası için transfer çalışmaları sürerken, bir yandan da takımdan ayrılacak futbolcularla ilgili planlamalar yapılıyor. Takımdaki maaşı dengesini azaltmak adına kadrosundaki isimlere gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan siyah-beyazlılarda, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Domagoj Vida ile devre arasında yolların ayrılma ihtimali doğdu. Hırvat savunmacıya ülkesinden gelen teklifin ardından İngiltere Premier Lig'den talip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida’ya Premier Lig’den talip çıktı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 Giriş Tarihi: 02.01.2022

Beşiktaş'taki geleceği merak konusu olan Domagoj Vida'nın talipleri artıyor. Takımdan ayrılması gündeme gelen 32 yaşındaki futbolcuya İngiltere Premier Lig ekibi kanca attı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida’ya Premier Lig’den talip çıktı!

Fotomac.com.tr'den Burak Şentürk'ün TheAthletic'ten derlediği habere göre; Savunma hattına takviye yapmayı planlayan Watford, Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida’ya Premier Lig’den talip çıktı!

Premier Lig ekibinin, yıldız futbolcunun son durumunu yakından takip ettiği ve yakın zamanda siyah-beyazlılara teklif yapacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida’ya Premier Lig’den talip çıktı!

Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcuya devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida’ya Premier Lig’den talip çıktı!

2018 yılında Dinamo Kiev'den Beşiktaş'a transfer olan Domagoj Vida, siyah-beyazlı takımda çıktığı 151 maçta 15 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş’a Hırvat hoca! İşte yapılan teklif... Beşiktaş'a Hırvat hoca! İşte yapılan teklif...
İngilizler duyurdu! ’Tosun Paşa’ geri dönüyor İngilizler duyurdu! 'Tosun Paşa' geri dönüyor
Kocadağ’dan hoca ve transfer açıklaması! Kocadağ'dan hoca ve transfer açıklaması!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör