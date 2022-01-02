BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida'ya Premier Lig'den talip çıktı!

Beşiktaş'ta devre arası için transfer çalışmaları sürerken, bir yandan da takımdan ayrılacak futbolcularla ilgili planlamalar yapılıyor. Takımdaki maaşı dengesini azaltmak adına kadrosundaki isimlere gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan siyah-beyazlılarda, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Domagoj Vida ile devre arasında yolların ayrılma ihtimali doğdu. Hırvat savunmacıya ülkesinden gelen teklifin ardından İngiltere Premier Lig'den talip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'taki geleceği merak konusu olan Domagoj Vida'nın talipleri artıyor. Takımdan ayrılması gündeme gelen 32 yaşındaki futbolcuya İngiltere Premier Lig ekibi kanca attı.

Fotomac.com.tr'den Burak Şentürk'ün TheAthletic'ten derlediği habere göre; Savunma hattına takviye yapmayı planlayan Watford, Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak istiyor.

Premier Lig ekibinin, yıldız futbolcunun son durumunu yakından takip ettiği ve yakın zamanda siyah-beyazlılara teklif yapacağı ifade edildi.