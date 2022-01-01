BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Avusturyalı sol kanat! Cyle Larin'in yerine Marco Grüll
Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapmak istiyor. Siyah beyazlılar önemli transferler yaparak ligde ikinci yarı çıkışa geçmenin peşinde. Özellikle Cyle Larin ile anlaşma sağlanamaması sebebiyle sol kanat bölgesine oyuncu bakan Kara Kartal için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ'TAN LARIN'E REST
Beşiktaş'ta Cyle Larin'le yapılan görüşmeler bir türlü olumlu yönde ilerlemiyor. Larin'in menajeri 1.6 milyon Euro'ya oynayan oyuncusu için 2.2 milyon Euro'da ısrarcı.
"KABUL EDERSE 5 YILLIK SÖZLEŞME YAPARIZ"
Başkan Çebi ise Larin'e çok para verildiğini, 1.6 milyon euro'nun çok iyi bir rakam olduğunu; kabul ederlerse bu paradan 3-4 hatta 5 yıllık sözleşme yapmaya hazır olduklarının altını çizdi.
ALTERNATİFİ HAZIR
Fotomaç'ın Fransız basınından derlediği haberde, Beşikşta'ın Marco Grüll için devrede olduğu iddia edildi.
Rapid Wien forması giyen 23 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun takımı ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan genç futbolcu, bu sezon çıktığı 33 karşılaşmada 11 gol 6 asistlik performans sergiledi.
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