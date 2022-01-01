01 Ocak 2022, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Avusturyalı sol kanat! Cyle Larin'in yerine Marco Grüll

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapmak istiyor. Siyah beyazlılar önemli transferler yaparak ligde ikinci yarı çıkışa geçmenin peşinde. Özellikle Cyle Larin ile anlaşma sağlanamaması sebebiyle sol kanat bölgesine oyuncu bakan Kara Kartal için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’a Avusturyalı sol kanat! Cyle Larin’in yerine Marco Grüll
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.01.2022

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’a Avusturyalı sol kanat! Cyle Larin’in yerine Marco Grüll

BEŞİKTAŞ'TAN LARIN'E REST

Beşiktaş'ta Cyle Larin'le yapılan görüşmeler bir türlü olumlu yönde ilerlemiyor. Larin'in menajeri 1.6 milyon Euro'ya oynayan oyuncusu için 2.2 milyon Euro'da ısrarcı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’a Avusturyalı sol kanat! Cyle Larin’in yerine Marco Grüll

"KABUL EDERSE 5 YILLIK SÖZLEŞME YAPARIZ"

Başkan Çebi ise Larin'e çok para verildiğini, 1.6 milyon euro'nun çok iyi bir rakam olduğunu; kabul ederlerse bu paradan 3-4 hatta 5 yıllık sözleşme yapmaya hazır olduklarının altını çizdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’a Avusturyalı sol kanat! Cyle Larin’in yerine Marco Grüll

ALTERNATİFİ HAZIR

Fotomaç'ın Fransız basınından derlediği haberde, Beşikşta'ın Marco Grüll için devrede olduğu iddia edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’a Avusturyalı sol kanat! Cyle Larin’in yerine Marco Grüll

Rapid Wien forması giyen 23 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun takımı ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’a Avusturyalı sol kanat! Cyle Larin’in yerine Marco Grüll

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan genç futbolcu, bu sezon çıktığı 33 karşılaşmada 11 gol 6 asistlik performans sergiledi.

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