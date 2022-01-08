08 Ocak 2022, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic'le yollar ayrılıyor! Başakşehir...

Beşiktaş'ın gelecek planlamalarında yer almayan ve kadro dışı bırakılan Adem Ljajic'in siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sırp yıldızın yeni adresinin bir diğer Süper Lig takımı olan Medipol Başakşehir olacağı iddia edilirken, sözleşme şartları da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic’le yollar ayrılıyor! Başakşehir...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.01.2022

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Adem Ljajic'in yeni adresi belli oldu. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Adem Ljajic siyah-beyazlılardan ayrılıp Başakşehir'e transfer oluyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic’le yollar ayrılıyor! Başakşehir...

1.5 SEZONLUK SÖZLEŞME!
fotomac.com.tr'nin dış basından derlediği habere göre; Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kadrosunda görmek istediği Sırp futbolcuyla her konuda anlaşmaya varan Başakşehir yönetimi, 1.5 sezonluk sözleşmeye imza attıracak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic’le yollar ayrılıyor! Başakşehir...

İtalya'dan birçok takımın gündemine gelen Adem Ljajic yapılan teklifleri geri çevirdi ve İstanbul'da kalmayı tercih etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic’le yollar ayrılıyor! Başakşehir...

Beşiktaş'ta toplam 85 maçta forma giyen Ljajic, 18 gol atıp 29 asist yaptı. 30 yaşındaki oyuncu Türkiye'ye gelmeden önce neredeyse tüm kariyerini İtalya'da geçirdi. Ljajic, Fiorentina, Roma, Inter ve Torino gibi takımlarda forma giydi.

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