BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic'le yollar ayrılıyor! Başakşehir...

Beşiktaş'ın gelecek planlamalarında yer almayan ve kadro dışı bırakılan Adem Ljajic'in siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sırp yıldızın yeni adresinin bir diğer Süper Lig takımı olan Medipol Başakşehir olacağı iddia edilirken, sözleşme şartları da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Adem Ljajic'in yeni adresi belli oldu. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Adem Ljajic siyah-beyazlılardan ayrılıp Başakşehir'e transfer oluyor.

1.5 SEZONLUK SÖZLEŞME!

fotomac.com.tr'nin dış basından derlediği habere göre; Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kadrosunda görmek istediği Sırp futbolcuyla her konuda anlaşmaya varan Başakşehir yönetimi, 1.5 sezonluk sözleşmeye imza attıracak.