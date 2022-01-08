BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic'le yollar ayrılıyor! Başakşehir...
Beşiktaş'ın gelecek planlamalarında yer almayan ve kadro dışı bırakılan Adem Ljajic'in siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sırp yıldızın yeni adresinin bir diğer Süper Lig takımı olan Medipol Başakşehir olacağı iddia edilirken, sözleşme şartları da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Adem Ljajic'in yeni adresi belli oldu. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Adem Ljajic siyah-beyazlılardan ayrılıp Başakşehir'e transfer oluyor.
1.5 SEZONLUK SÖZLEŞME!
fotomac.com.tr'nin dış basından derlediği habere göre; Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kadrosunda görmek istediği Sırp futbolcuyla her konuda anlaşmaya varan Başakşehir yönetimi, 1.5 sezonluk sözleşmeye imza attıracak.
İtalya'dan birçok takımın gündemine gelen Adem Ljajic yapılan teklifleri geri çevirdi ve İstanbul'da kalmayı tercih etti.
Beşiktaş'ta toplam 85 maçta forma giyen Ljajic, 18 gol atıp 29 asist yaptı. 30 yaşındaki oyuncu Türkiye'ye gelmeden önce neredeyse tüm kariyerini İtalya'da geçirdi. Ljajic, Fiorentina, Roma, Inter ve Torino gibi takımlarda forma giydi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray - Giresunspor maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı