BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Önder Karaveli genç avında! Listedeki 3 isim...

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, fırsat transferleri yapabileceklerini belirtmişti. Siyah-beyazlılar görüşmelere hız verirken teknik direktör Önder Karaveli, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 3 ismi listesine aldı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Asbaşkan Emre Kocadağ'ın yaptığı, "Sezon sonu için fırsatları takip ediyoruz" açıklamasının ardından transfer görüşmelerine hız verildi. Fotomaç'ın haberine göre; Sergen Yalçın'la beraber kardeşi Gürsoy da ayrıldığı için siyah-beyazlıların şu anda bir scout ekibi şefi yok. Ancak buna rağmen Önder Karaveli ve ekibi WyScout üzerinden sözleşmesi sezon sonunda bitecek bazı oyuncuları takip ediyor.

Bu isimlerden bazıları şöyle:

BEN BRERTON DIAZ: B. Rovers'ın 22 yaşındaki Şilili forveti.

AMOS PIEPER: Bielfeld'in 23 yaşındaki Alman stoperi.

MARTIN OJEDA: Racing'in 23 yaşındaki Arjantinli sol açığı...

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