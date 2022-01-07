BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’ı gençler uçuruyor! Dikkat çeken istatistik

EMİRHAN: ATIBA FORMAMDAN ÇEKTİ

Beşiktaş'ın altyapıdaki yeni umudu Emirhan İlkhan oldu. İlk profesyonel deneyimini Turkcell Süper Kupa'da yaşayan 17 yaşındaki oyuncu, performansıyla beğeni topladı. Kupanın kazanıldığı anın kendisi için unutulmaz olduğunu söyleyen genç Emirhan, "Kupanın geldiği an mükemmel bir andı. Ben koşuyorum, Atiba formamdan çekiyor. Adam kaç yaşına geldi, hala koşuyor. Kaptan devam ediyor, etsin. İnanılmaz bir karakter. Mükemmel karakter tüm takım. Tüm takım da gelip beni tebrik etti. Hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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