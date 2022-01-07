Beşiktaş'tan TFF'ye erteleme başvurusu! Çaykur Rizespor maçı...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru geldi.

TRT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, artan corona virüsü vakaları nedeniyle maçı ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yaptı.

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