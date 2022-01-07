07 Ocak 2022, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan TFF'ye erteleme başvurusu! Çaykur Rizespor maçı...

Beşiktaş’tan TFF’ye erteleme başvurusu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.01.2022

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş, artan corona virüsü vakaları nedeniyle maçı ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yaptı. (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru geldi.

TRT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, artan corona virüsü vakaları nedeniyle maçı ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yaptı.

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