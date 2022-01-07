08 Ocak 2022, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı öncesi 3 corona vakası daha!

Beşiktaş’ta 3 pozitif vaka daha!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 Giriş Tarihi: 07.01.2022

Beşiktaş, iki oyuncusunda corona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. Siyah beyazlılardan yapılan duyuruda, "Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." denildi. Kartal'da ayrıca Rizespor maçında takımın başında yer alması beklenen Serdar Topraktepe de corona virüsüne yakalandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta corona vakaları artmaya devam ediyor. Kartal, iki futbolcusunda daha corona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." denildi.

SERDAR TOPRAKTEPE DE COVID-19'A YAKALANDI!

Siyah beyazlılarda, Rizespor maçında takımın başında yer alması beklenen Serdar Topraktepe de corona virüsüne yakalandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan test neticesinde Yardımcı Antrenörümüz Serdar Topraktepe'de pozitif bulguya rastlanmıştır. Topraktepe'nin takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında, 9 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maçta Futbol A Takımımızın başında, Teknik Sorumlu unvanıyla Futbol Akademimizin antrenörlerinden Halim Okta bulunacaktır" denildi.

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