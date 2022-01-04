04 Ocak 2022, Salı
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal Süper Kupa'da oynanacak olan Antalyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı!
Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal Süper Kupa maçı kadrosundan çıkartıldı. Siyah beyazlılarda, Oğuzhan Özyakup, Serdar Saatçı, Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan, Gökhan Töre ve N'Koudou da Antalyaspor maçı kadrosuna alınmamıştı.
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal da Süper Kupa maçı kadrosundan çıkartıldı.
Siyah beyazlılarda, Oğuzhan Özyakup, Serdar Saatçı, Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan, Gökhan Töre ve N'Koudou da Antalyaspor maçı kadrosuna alınmamıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı