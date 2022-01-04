04 Ocak 2022, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal Süper Kupa'da oynanacak olan Antalyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı!

Beşiktaş’ta o isim Süper Kupa kadrosundan çıkarıldı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.01.2022

Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal Süper Kupa maçı kadrosundan çıkartıldı. Siyah beyazlılarda, Oğuzhan Özyakup, Serdar Saatçı, Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan, Gökhan Töre ve N'Koudou da Antalyaspor maçı kadrosuna alınmamıştı.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal da Süper Kupa maçı kadrosundan çıkartıldı.

Siyah beyazlılarda, Oğuzhan Özyakup, Serdar Saatçı, Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan, Gökhan Töre ve N'Koudou da Antalyaspor maçı kadrosuna alınmamıştı.

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