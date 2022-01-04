Beşiktaş'ta art arda corona virüsü vakaları! Süper Kupa öncesi...

Beşiktaş, bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanının corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Siyah beyazlılardan yapılan duyuruda, "Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ile bir teknik ekip çalışanımızda pozitif bulguya rastlanm��ştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile teknik ekip çalışanımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" denildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanının corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, yarın (5 Ocak) Katar'ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.



Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ile bir teknik ekip çalışanımızda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile teknik ekip çalışanımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

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