Rizespor - Beşiktaş maçı canlı anlatım (Beşiktaş maçı canlı izle)

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Rizespor'a konuk oluyor. Rizespor-Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig 'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Rizespor'a konuk oluyor. Rizespor-Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.





RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Ç.Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan, Selim, Holmen, Cemali, Fabricio, Djokovic, Boyd, Boldrin, Umar, Pohjanpalo

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Umut, Josef, Necip, Emirhan, Güven, Batshuayi

RİZESPOR, BEŞİKTAŞ'I EVİNDE 9 MAÇTIR YENEMEDİ



Konuk ekip Beşiktaş, ev sahibi Çaykur Rizespor'a karşı dış sahada son 2005-2006 sezonunda oynanan karşılaşmada mağlup olmuştu. O tarihten bugüne rakibini evinde 9 kez ağırlayan Çaykur Rizespor, Beşiktaş karşısında 8 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.



BEŞİKTAŞ'TA 16 EKSİK



Beşiktaş'ın bu akşam oynanan Çaykur Rizespor müsabakasının artan Covid-19 vakaları nedeniyle yaptığı maç erteleme talebi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından reddedildi. Virüse teslim olan Beşiktaş, Karadeniz deplasmanına önemli oyuncularını geride bırakarak geldi. Rize deplasmanına 19 kişilik kadroyla gelen Beşiktaş'ta son dakika gelişmesiyle birlikte toplamda 16 oyuncu takımlarını yalnız bıraktı. Siyah beyazlı ekip, rakibine karşı bu akşam sahaya altyapı oyuncuları ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Siyah-beyazlılarda kadro dışı olan N'Sakala, Lens, Ljajic ve Douglas, sakatlıkları bulunan kaleci Mert Günok ile N'Koudou, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Can Bozdoğan ile temaslı olduğu için karantinada bulunan Mehmet Topal, Rize deplasmanında yer almıyor. Koronavirüs testleri pozitif sonuçlanan Oğuzhan Özyakup, Mralem Pjanic, Cycle Larin, Teixeirea, Kenan Karaman, Rachid Ghezzal ile Atiba Hutchinson bu akşamki müsabakada yer almıyor. Öte yandan kamp kadrosunda yer alan ve Rize'ye getirilen Salih Uçan, maça saatler kala sindirim sistemi rahatsızlığı geçirdiği için kadrodan çıkarıldı.



AKADEMİ ANTRENÖRÜ OKTA A TAKIMIN BAŞINDA



Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli ile Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe, koronavirüse yakalandığı için Rizespor maçında takımlarını yalnız bıraktı. A takımın başında Teknik Sorumlu unvanıyla futbol akademisi antrenörü Halim Okta görev aldı.



U19'DAN 6 GENÇ KADRODA



A takımdaki eksikler nedeniyle Beşiktaş'ta, altyapıda oynayan gençlere forma şansı verildi. U19 takımından Serdar Saatçi, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz, Emre Alım, Göktuğ Baytekin, Çaykur Rizespor kamp kadrosuna dahil edildi. Fraport TAV Antalyaspor'a karşı Katar'da oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde forma giyen Serdar Saatçi bu akşamki karşılaşmada şans bulan isimlerden oldu. Beşiktaş'ın U19 oyuncusu Emirhan İlkhan, kariyerindeki ilk profesyonel deneyimini Turkcell Süper Kupa maçında yaşamıştı. 17 yaşındaki Emirhan, şans bulması halinde ilk kez bir Süper Lig maçında forma giyecek.



TRİBÜNLER DOLMADI



Çaykur Didi Stadyumu'ndaki karşılaşmada tribünlerin yarısı boş kaldı. 13 bin 971 biletten 6 bin 832'si satılırken tribünlerin doluluk oranı yüzde 48,9 oldu.

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