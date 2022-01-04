BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da ayrılık rüzgarı! İşte gidecek isimler
Devre arası transfer döneminde kadrosunda büyük bir revizyona gidecek Beşiktaş'ta gelecek isimlerden çok ayrılacak futbolcular önem taşıyor. Siyah-beyazlılar kadrodaki oyuncularla ilgili karar verirken, maliyeti de azaltma peşinde. İşte alınan o kararlar ve gitmesi beklenen isimler... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Ligde şampiyonluk yarışında lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde 7. sırada bulunan Beşiktaş, hesabını gelecek sezona göre yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 0 puan alarak büyük düş kırıklığı yaşayan siyah beyazlılar Süper Lig'de gelen başarısız sonuçlardan sonra kadroda büyük değişiklik yapmayı istiyor.
Ajansspor'un haberine göre; Sezon sonunda birçok oyuncunun sözleşmesinin bitmesi nedeniyle siyah-beyazlı yönetimi kritik kararlar bekliyor.
JOSEF DE SOUZA KALIYOR
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde eski takımına iki gol atan Brezilyalı futbolcunun performansından memnun. 25 maç oynarsa sözleşmesi 1 yıl otamatik olarak uzayacak Josef de Souza bu sezon 23 karşılaşmada forma giydi. Beşiktaş'a 3 gollük katkı veren Brezilyalı futbolcu yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor.
GÜVEN YALÇIN İLE UZATILIYOR
Geçen sezon Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından istenmeyen ve ligin ikinci yarısında İtalya'nın Lecce takımına kiralanan Güven Yalçın göze giren isimlerden oldu. 14 Süper Lig maçında 4 gol atan forvet, 2 de asis yaptı. 2018-19 sezonunun başında siyah beyazlılara katılan 18 Ocak 1999 doğumlu Güven Yalçın ile yeni sözleşme imzalanacağı belirtiliyor.
CAN BOZDOĞAN'IN OPSİYONU KULLANILACAK
Sezon başında satın alma opsiyonuyla Schalke'den transfer edilen Can Bozdoğan, Beşiktaş'ın kadroda tutacağı bir başka isim oldu. Beşiktaş, merkez orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonunu kullanacak. Süper Lig'de 10, Şampiyonlar 4 kez forma giyen Can Bozdoğan bir gol atmayı başardı.
BEŞİKTAŞ CYLE LARIN İLE UZATMAK İSTİYOR AMA...
Beşiktaş'ın iki kupayla kapadığı geçen sezon yaptığı çıkışla dikkat çeken Cyle Larin'in sözleşmesi bitiyor. Kanadalı oyuncunun şu an istediği kulüple sözleşme imzalama hakkı bulunuyor.
Beşiktaş yönetimi ise Larin'i takımda tutmak istiyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yıllık 1.6 milyon Euro kazanan Larin için "Teklifimizi kabul ederse imzalar" diyerek pazarlık yapmayacağını açıklamıştı. Kanadalı futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 22 maçta forma giydi. 7 gol atarken 1 de asist yaptı.
OĞUZHAN ÖZYAKUP'UN DURUMU BELİRSİZ
Beşiktaş'ın kaptanlarından Oğuzhan Özyakup'un da bu sezon sözleşmesi sona eriyor. Yıllık 2 milyon Euro ve maç başı para kazanan Oğuzhan Özyakup konusunda kararsızlık yaşanıyor. Özellikle son haftalarda performansını arttıran oyuncunun büyük bir indirime gitmesi halinde takımda kalmasına sıcak bakılıyor. Oğuzhan Özyakup bu sezon Süper Lig'de 10, Şampiyonlar Ligi'nde 2 Türkiye Kupası'nda 1 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.
KAPTAN ATIBA'YA VEDA
Atiba Hutchinson: Yine sözleşmesi sezon sonu bitecek Beşiktaş'ın önemli isimlerinden ve kaptanlarından Atiba Hutchinson'a veda edilecek. 38 yaşındaki oyuncuya, futbolu bırakması teklif edilecek. Kanadalı oyuncu bunu kabul ederse Beşiktaş'ta görev yapması istenecek. Atiba Hutchinson, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4 Süper Lig'de 13 Türkiye Kupası'nda 1 maçta görev aldı. Süper Lig'de 1, Türkiye Kupası'nda 1 gol attı.
DOMAGOJ VIDA YOLCU
Yıllık 3 milyon Euro garanti ücretiyle Beşiktaş'ın en fazla kazanan oyuncularından olan Domangoj Vida gözden çıkarılan isimlerden. Hırvat futbolcu şu an istediği takımla sözleşme imzalama şansına sahip. Ancak maliyetinin yüksekliği nedeniyle Beşiktaş'ın Vida'ya teklif yapmayacağı belirtiliyor. Vida, bu sezon 2 Şampiyonlar Ligi ve 15 Süper Lig maçına çıktı. Gol ya da asist katkısı yapmadı.
GÖKHAN TÖRE VE MEHMET TOPAL'A HAYIR
Siyah beyazlılarda bu sezon sözleşme imzalanan Mehmet Topal ve şampiyon kadroda yer alan Gökhan Töre'den yeterli verim alınamadı. İki futbolcuya da yeni sözleşme önerilmeyecek. Gökhan Töre, bu sezon 4 Şampiyonlar Ligi ve 9 Süper Lig maçında şans buldu. Skora etki edemedi. Mehmet Topal ise 6 Süper Lig ve 3 Şampiyonlar Ligi maçında forma şansı buldu. Ne gol attı ne de asist yaptı.
KİRALIK PJANIC VE BATSHUAYI DÜŞÜNÜLMÜYOR
Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona ve Chelsea gibi iki Avrupa devinden kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi gereken katkıyı sağlayamadı. Kiralık transfer için Chelsea'ye 150 bin Euro, Batshuayi'ye 3 milyon 165 bin Euro ödeyen siyah beyazlılar Belçikalı oyuncuyu gelecek sezon için düşünmüyor. 28 yaşındaki Batshuayi, Şampiyonlar Ligi'nde 5, Süper Lig'de 15 ve Türkiye Kupası'nda 1 maçta kadroda yer buldu.
Tamamı Süper Lig'de 5 gol atarken 6 asist yaptı. 31 yaşındaki Miralem Pjanic için Barcelona'ya kiralık bedeli ödenmedi. Oyuncunun 2 milyon 750 bin Euro ücretini Beşiktaş karşılıyor. Sezona çok iyi başlayan ama yaşadığı hastalık ve sakatlıklar yüzünden formunu kaybeden Boşnak oyuncuya maliyeti nedeniyle olumlu bakılmıyor. Pjanic, 3 Şampiyonlar Ligi, 12 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçında oynadı. 4 asist yaptı.
ALEX TEIXEIRA ELDEN ÇIKARILMAK İSTENİYOR
Siyah beyazlılar sezon başında 2+1 yıllık sözleşme imzaladıkları Alex Teixeira ile yollarını ayırmaya çalışıyor. 900 bin Euro imza parası alan Brezilyalı futbolcu yıllık 2 milyon 600 bin Euro kazanıyor. Teixeira, teklif gelirse elden çıkarılacak. Brezilyalı oyuncu, bu sezon 3 Şampiyonlar Ligi, 10 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giydi ve 2 gol attı.
KADRO DIŞI FUTBOLCULARA ZORLUK ÇIKARILMAYACAK
Siyah beyazlılarda kadro dışında bulunan oyunculara devre arasında teklif gelirse zorluk çıkarılmayacak.
Siyah beyazlılarda kadro dışında bulunan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular ve aldıkları maaşlar şöyle...
ADEM LJAJIC: Torino'dan 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen futbolcu, bonuslarla 4.2 milyon Euro kazanıyor.
FABRICE N'SAKALA: Fransız futbolcu serbest oyuncu statüsünde Beşiktaş'a geldi. Yıllık 850 bin Euro kazanıyor.
JERMAIN LENS: Sunderland takımından 5.5 milyon Euro bonservis ücretiyle 2017-18 sezonunda transfer edilen Hollandalı futbolcu, 1.8 milyon Euro maaş alıyor.
DOUGLAS: Bonservisi elinde olan Brezilyalı oyuncuya 1.5 milyon Euro imza parası verildi. Douglas'ın yıllık 800 bin Euro garanti ücreti bulunuyor.
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