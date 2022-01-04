BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’da ayrılık rüzgarı! İşte gidecek isimler

KİRALIK PJANIC VE BATSHUAYI DÜŞÜNÜLMÜYOR

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona ve Chelsea gibi iki Avrupa devinden kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi gereken katkıyı sağlayamadı. Kiralık transfer için Chelsea'ye 150 bin Euro, Batshuayi'ye 3 milyon 165 bin Euro ödeyen siyah beyazlılar Belçikalı oyuncuyu gelecek sezon için düşünmüyor. 28 yaşındaki Batshuayi, Şampiyonlar Ligi'nde 5, Süper Lig'de 15 ve Türkiye Kupası'nda 1 maçta kadroda yer buldu.