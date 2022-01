BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’da ayrılık rüzgarı! İşte gidecek isimler

CAN BOZDOĞAN'IN OPSİYONU KULLANILACAK

Sezon başında satın alma opsiyonuyla Schalke'den transfer edilen Can Bozdoğan, Beşiktaş'ın kadroda tutacağı bir başka isim oldu. Beşiktaş, merkez orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonunu kullanacak. Süper Lig'de 10, Şampiyonlar 4 kez forma giyen Can Bozdoğan bir gol atmayı başardı.