BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal’da Cyle Larin’in yerine Marco Grüll!

Beşiktaş ile Cyle Larin'in yolları ayrılıyor. Beşiktaş ile sözleşme uzatmaya sıcak bakmayan Kanadalı oyuncunun; yönetimin 1 milyon 700 bin euroluk yeni teklifine olumsuz yanıt verdiği ve 2 milyon 500 bin euro istediği iddia edilmişti.