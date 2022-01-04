04 Ocak 2022, Salı

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da Cyle Larin'in yerine Marco Grüll!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, bu sezon beklentilerin altında kaldı. Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde başarısız sonuçlar alan siyah beyazlılarda, gözler transfere çevrildi. Yönetim, yeni sözleşme konusunda bir türlü anlaşma sağlanamayan Cyle Larin'in yerine o ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal’da Cyle Larin’in yerine Marco Grüll!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.01.2022

Beşiktaş ile Cyle Larin'in yolları ayrılıyor. Beşiktaş ile sözleşme uzatmaya sıcak bakmayan Kanadalı oyuncunun; yönetimin 1 milyon 700 bin euroluk yeni teklifine olumsuz yanıt verdiği ve 2 milyon 500 bin euro istediği iddia edilmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal’da Cyle Larin’in yerine Marco Grüll!

Cyle Larin'i Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya çok istiyor. Öte yandan Cengiz Ünder'in takımı Marsilya'nın dışında İngiliz ekibi Brighton, Southampton, West Ham United ve Everton, 26 yaşındaki golcü oyuncuyla yakından ilgileniyor. Bu sezon Beşiktaş ile 22 maça çıkan Cyle Larin, 7 gol ve 1 asist kaydetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal’da Cyle Larin’in yerine Marco Grüll!

Beşiktaş, Cyle Larin'in yerine ise Rapid Wien'de forma giyen Marco Grüll'ü kadrosuna katmak istiyor. Genç oyuncuyla ilgili Avusturya'dan ilginç bir haber gelirken, transferin olası maliyeti de açıklandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal’da Cyle Larin’in yerine Marco Grüll!

Fotomaç'ın Heute gazetesinden derlediği haberde şu ifadelere yerr verildi: "Marco Grüll, ortalama bir Rapid Wien sezonunda mutlak parlak noktası. Görünüşe göre bu performansı üst düzey bir kulübün de dikkatini çekti. Beşiktaş yaz aylarında 23 yaşındaki Grüll için teklif vermeyi düşünüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal’da Cyle Larin’in yerine Marco Grüll!

"3 MİLYON EURO..."

Bu kanat oyuncusu için sürpriz bir teklif olmaz. Grüll, 2021 yazında Ried'den geldi. 33 resmi maçta 11 gol ve 6 asist yaptı. Rapid'in isteyeceği rakam 3-3.5 milyon euro'lar civarında olacak."

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