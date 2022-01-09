09 Ocak 2022, Pazar

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Domagoj Vida'ya bir talip daha!

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek Domagoj Vida, transferin gözde ismi oldu. Siyah-beyazlıların yıldız savunmacısına Watford'un ardından Udinese de talip oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’ta Domagoj Vida’ya bir talip daha!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.01.2022

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta, Domagoj Vida ile yolların ayrılacağı söylentileri çıkmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’ta Domagoj Vida’ya bir talip daha!

Hırvat stoperin menajeri, İngiliz kulübü Watford'ın oyuncuya talip olmasına ilişkin, "Bir ilgi var tabi ki Watford'dan. Yazılanlar doğru. Bu çok normal. Daha önce de Premier Lig'den çok fazla teklif gelmişti. Şimdi de Watford'un bir ilgisi var ama Vida'nın sezon sonu kontratı bitiyor. Kontrat uzatılır, uzatılmaz, oyuncu ve kulüp arasındaki anlaşmaya bağlı" açıklamasını yapmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’ta Domagoj Vida’ya bir talip daha!

Vida'ya bir talip de İtalya'dan çıktı. Fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un Calciomercato'dan derlediği habere göre, Udinese de 32 yaşındaki savunmacıyla ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’ta Domagoj Vida’ya bir talip daha!

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Domagoj Vida, bu sezon siyah-beyazlı formayla 19 karşılaşmada görev aldı.

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