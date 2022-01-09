BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Domagoj Vida'ya bir talip daha!
Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek Domagoj Vida, transferin gözde ismi oldu. Siyah-beyazlıların yıldız savunmacısına Watford'un ardından Udinese de talip oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta, Domagoj Vida ile yolların ayrılacağı söylentileri çıkmıştı.
Hırvat stoperin menajeri, İngiliz kulübü Watford'ın oyuncuya talip olmasına ilişkin, "Bir ilgi var tabi ki Watford'dan. Yazılanlar doğru. Bu çok normal. Daha önce de Premier Lig'den çok fazla teklif gelmişti. Şimdi de Watford'un bir ilgisi var ama Vida'nın sezon sonu kontratı bitiyor. Kontrat uzatılır, uzatılmaz, oyuncu ve kulüp arasındaki anlaşmaya bağlı" açıklamasını yapmıştı.
Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Domagoj Vida, bu sezon siyah-beyazlı formayla 19 karşılaşmada görev aldı.
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