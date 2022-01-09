BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’ta Domagoj Vida’ya bir talip daha!

Hırvat stoperin menajeri, İngiliz kulübü Watford'ın oyuncuya talip olmasına ilişkin, "Bir ilgi var tabi ki Watford'dan. Yazılanlar doğru. Bu çok normal. Daha önce de Premier Lig'den çok fazla teklif gelmişti. Şimdi de Watford'un bir ilgisi var ama Vida'nın sezon sonu kontratı bitiyor. Kontrat uzatılır, uzatılmaz, oyuncu ve kulüp arasındaki anlaşmaya bağlı" açıklamasını yapmıştı.