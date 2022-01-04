BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal Kaan Ayhan'ı bitirmek istiyor! İşte yeni teklif...
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Kara Kartal'ın gündeminden düşmeyen Kaan Ayhan için yeni bir teklif yapılacak. İşte siyah beyazlıların milli futbolcu için gözden çıkardığı rakam...
Beşiktaş'ta gözler Ocak'ta yapılması düşünülen takviyelere çevrilmiş durumda. Sezon başından bu yana özellikle savunma bölgesindeki sorunları bir türlü çözemeyen yönetim, stoper mevkiine kaliteli bir oyuncu alarak buradaki sıkıntıyı çözmek istiyor. Yönetimin yaptığı toplantılarda öne çıkan 1 numaralı konu stoper takviyesi olurken, isim konusunda da Kaah Ayhan isminde hemfikir olundu. Kaan Ayhan'ı listesinin başına yazan idareciler, sezon başında transfere izin vermeyen Çizme ekibinin kapısını tekrar çalacak.
1 MİLYON EURO ZAM
Fotomaç'ın haberine göre; Kara Kartal'ın Kaan Ayhan için bu kez sadece kiralama değil satın alma opsiyonu önerisinde de bulunacağı kaydedildi. Beşiktaş yönetiminin, Kaan için 1 milyon euro kiralama, 2 milyon euro da satın alma içeren 3 milyon euro'luk teklifini kabul etmeyen Sassuolo'ya, bu kez 4 milyon euro'luk yeni bir teklif sunulacağı belirtildi. Siyah-beyazlıların, İtalyan ekibinin bu teklife olumlu yanıt vermesini bekledikleri ifade edilirken; Kaan Ayhan transferinin en güç 10 gün içerisinde sonuçlandırılması ifade ediliyor.
KULÜBEYİ SEVMİYOR
Sassuolo formasıyla bu sezon sadece 10 karşılaşmada görev yapan Kaan Ayhan da ayrılığa sıcak bakıyor. Kulübünün ayrılığına sıcak bakmamasına rağmen babası aracılığıyla net mesajlar veren Kaan, sezonun ikinci yarısında daha fazla süre bulacağı Kara Kartal'a gitmeye olumlu bakıyor.
SAĞ BEK DE OYNUYOR
Beşiktaş yönetiminin Kaan Ayhan'ı özellikle istemesindeki en önemli etken, milli oyuncunun farklı bölgelerde de görev yapabiliyor olması. 27 yaşındaki oyuncu, sadece stoperde değil, aynı zamanda sağ bek, hatta zaman zaman ön libero bölgesinde de görev yapabiliyor.
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