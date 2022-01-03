03 Ocak 2022, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cyle Larin sözleşme yenilememişti! Yeni takımı belli oluyor

Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Cyle Larin'in, siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kanadalı golcü Kara Kartal'ın yeni mukavele teklifini kabul etmezken, gideceği takım konusunda gelişmeler yaşanıyor. İşte son detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cyle Larin sözleşme yenilememişti! Yeni takımı belli oluyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.01.2022

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya, Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cyle Larin'i kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cyle Larin sözleşme yenilememişti! Yeni takımı belli oluyor

Bilindiği üzere, Kara Kartal ile sözleşme uzatmaya sıcak bakmayan Kanadalı oyuncunun; Yönetimin 1 milyon 700 bin Euro'luk yeni teklifine olumsuz yanıt verdiği ve 2 milyon 500 bin Euro istediği iddia edilmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cyle Larin sözleşme yenilememişti! Yeni takımı belli oluyor

LARIN'İN TALİPLERİ ARTIYOR
Öte yandan, Cengiz Ünder'in takımı Marsilya'nın dışında İngiliz ekibi Brighton, Southampton, West Ham United ve Everton, 26 yaşındaki golcü oyuncuyla yakından ilgileniyor. Bu sezon Beşiktaş ile 22 maça çıkan Larin, 7 gol ve 1 asist kaydetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cyle Larin sözleşme yenilememişti! Yeni takımı belli oluyor

CENK TOSUN'DAN BEŞİKTAŞ'A VETO
Öte yandan adı Beşiktaş'la anılan Cenk Tosun, "Şu an tatildeyim. Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Beşiktaş'a gelmeyi şu anda düşünmüyorum." ifadelerini kullandı. (Akşam)

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