BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin gerçeği ortaya çıktı! Talip olan takım...

Takvim'de yer alan habere göre adı bazı Premier Lig kulüpleri ile anılan Kanadalı forvetin en ciddi talibinin ise Yunanistan ekibi Olympiakos olduğu ortaya çıktı. Son dönemde Süper Lig'de boy gösteren Henry Onyekuru ve Mathieu Valbuena gibi isimleri kadrosuna katan ve Türk futbolundaki yıldızlara yakın ilgi gösteren Olympiakos'un Larin konusunda bir hayli ısrarcı olduğu öğrenildi.