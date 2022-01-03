Beşiktaş'tan 2011'de oynanmayan Süper Kupa maçının gerçekleşmesine olumlu yanıt!
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Emre Kocadağ ile Adnan Dalgakıran, 2011'de oynanmayan Süper Kupa karşılaşmasının yapılmasına sıcak baktıklarını ifade etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fenerbahçe Kulübünün 2011'de oynanmayan Süper Kupa maçının oynatılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığı başvuruyu değerlendiren kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, "Daha önce de açıkladığımız gibi kupanın oynanması ile alakalı Türkiye Futbol Federasyonu bir karar alırsa biz seve seve oynarız." dedi.
İkinci başkan Adnan Dalgakıran ise kupa maçının oynanmasını istediklerini ve bu organizasyonun uygun zamanda olmasını arzuladıklarını dile getirdi.
2010-2011 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş arasında oynanması gereken Süper Kupa maçı, "futbolda şike davası" süreci nedeniyle yapılmamıştı.
HEDEF ANTALYASPOR MAÇI
Beşiktaş, 5 Ocak Çarşamba günü oynanacak Turkcell Süper Kupa mücadelesine odaklandı.
Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Kocadağ, "Zor bir maç olacak. Antalyaspor da ivme yakaladı, iyi futbol oynuyor. Şanslar eşit. Final maçları belli olmaz." ifadelerini kullandı.
Kupayı almak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Kocadağ, "Çok ciddiye aldığımız bir organizasyon. Katar'a gidiyoruz. İlk defa Katar'da kupa maçı oynanacak. İlginç bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Turkcell Süper Kupa'yı almak istediklerini belirten Adnan Dalgakıran ise "Bütün kupaları almak isteriz. Tek maçlık bir fırsat var ve bunu değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı