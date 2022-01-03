BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da 5 futbolcu Süper Kupa maçında yok! İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor kamp kadrosu

Beşiktaş, Süper Kupa'da Antalya ile oynanacak maçın kamp kadrosunu açıkladı ve Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı'nın kafileden çıkarıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın Turkcell Süper Kupa finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile 5 Ocak Çarşamba günü Katar'ın Doha kentinde bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynayacağı maç öncesi yapılan değerlendirmelerde, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, kamp kadrosundan çıkarılmıştır.

Futbolcularımızın ileri tetkik ve takip süreçleri devam etmektedir.

İşte kamp kadrosu:

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