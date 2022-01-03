BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal Fatih Karagümrük'ün 17 yaşındaki stoperinin peşinde!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna yıldız isimlerin yanısıra genç ve gelecek vadeden oyuncuları da katmak isteyen siyah beyazlılar, gündeminde Fatih Karagümrük'ün 17 yaşındaki stoperini aldı. İşte detaylar...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Fatih Karagümük U19 takımında forma giyen Kağan Köroğlu ile ilgileniyor.

SCOUT EKİBİ KAĞAN'I İZLEDİ

Ajansspor'un haberine göre; siyah-beyazlı takımın scout ekibinin genç oyuncuyu izlediği ve beğendiği belirtildi.

ÇABUKLUĞU VE POZİSYON BİLGİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

Çabukluğu ve pozisyon bilgisiyle dikkat çeken 2004 doğumlu oyuncu, hem sol stoper hem de sağ stoper olarak da görev yaapbiliyor.

9 MAÇ 1 GOL

Bu sezon İstanbul ekibiyle 9 maça çıkan 17 yaşındaki savunma oyuncusu 1 gol kaydetti. Köroğlu, ayrıca A Takım kadrosunda da zaman zaman yer alıyor.

Bilindiği üzere, Trabzonspor kulübü de Fatih Karagümrük'ten 18 yaşındaki sağ bek oyuncusu Fatih Ekinci'yi takibe almıştı.

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