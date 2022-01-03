03 Ocak 2022, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal Fatih Karagümrük'ün 17 yaşındaki stoperinin peşinde!

Kartal’a genç stoper! Hedefteki o isim var
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 Giriş Tarihi: 03.01.2022

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna yıldız isimlerin yanısıra genç ve gelecek vadeden oyuncuları da katmak isteyen siyah beyazlılar, gündeminde Fatih Karagümrük'ün 17 yaşındaki stoperini aldı. İşte detaylar...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Fatih Karagümük U19 takımında forma giyen Kağan Köroğlu ile ilgileniyor.

SCOUT EKİBİ KAĞAN'I İZLEDİ

Ajansspor'un haberine göre; siyah-beyazlı takımın scout ekibinin genç oyuncuyu izlediği ve beğendiği belirtildi.

ÇABUKLUĞU VE POZİSYON BİLGİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

Çabukluğu ve pozisyon bilgisiyle dikkat çeken 2004 doğumlu oyuncu, hem sol stoper hem de sağ stoper olarak da görev yaapbiliyor.

9 MAÇ 1 GOL

Bu sezon İstanbul ekibiyle 9 maça çıkan 17 yaşındaki savunma oyuncusu 1 gol kaydetti. Köroğlu, ayrıca A Takım kadrosunda da zaman zaman yer alıyor.

Bilindiği üzere, Trabzonspor kulübü de Fatih Karagümrük'ten 18 yaşındaki sağ bek oyuncusu Fatih Ekinci'yi takibe almıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş Süper Kupa için Katar’a gitti! Beşiktaş Süper Kupa için Katar'a gitti!
Beşiktaş’ta 5 isim Süper Kupa maçında yok! İşte kamp kadrosu Beşiktaş'ta 5 isim Süper Kupa maçında yok! İşte kamp kadrosu
Beşiktaş’tan Süper Kupa açıklaması! TFF karar alırsa... Beşiktaş'tan Süper Kupa açıklaması! "TFF karar alırsa..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör