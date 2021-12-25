25 Aralık 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Önder Karaveli G.Saray-Antalyaspor maçını takip etti! Süper Kupa maçı öncesi...

Önder Karaveli sürprizi! Süper Kupa maçı öncesi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Önder Karaveli de takip etti. Beşiktaş, Süper Kupa maçında Akdeniz temsilcisiyle kozlarını paylaşacak. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Galatasaray - Antalyaspor maçını protokol tribününden takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u ağırlarken, mücadeleyi Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli de takip etti. Karaveli müsabakayı protokol tribününden izledi.

Beşiktaş ligde bu hafta pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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