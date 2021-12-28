Usta yazarları Konyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi!
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmayı değerlendiren Fotomaç yazarları, birbirinden flaş sözler kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Kıran kırana | TURGAY DEMİR
Kestirmeden geceyi özetleyelim, çatır çutur, kıran kırana bir maç oldu. Her iki teknik adam da kazanmayı hedefledi.
Önder hoca önde baskı uygularken Oğuzhan ve Pjanic gibi iyi top kullanan iki oyuncuyu da birlikte sahaya sürdü. Cesur bir seçimdi.Elindeki kısıtlı kadroyla muhteşem işler yapan İlhan Palut ona keza… O da oyuncularına önde basma talimatı vermiş.
Michalak'ı önce kendisi gibi hızlı olan Rıdvan'ın karşısında kullanan Palut, ikinci yarı, Rıdvan'a göre daha ağır olan Umut'un karşısına koydu bu oyuncuyu. Nitekim son dakika golü de Michalak'ın yaptığı bindirmeyle geldi.
Önder hoca yorulan Oğuzhan ve dengesiz hareketleriyle ön tarafta düzeni bozan Larin'in yerine Güven ve Can'ı alarak dinamizmi korumak istedi. Bir ölçü de başarılı da oldu. Buna karşılık İlhan hoca ön tarafı Ahmed Hassan'la takviye etti.
Beşikaş kazanabilirdi, eğer Ghezzal üç saniye içinde boş kale yerine bir kez direğe nişanlayıp, bir kez de dışarı atmamış olsaydı… Konyaspor kazandı, çünkü yakaladığı en net pozisyonu gol yaptı. Hakem Mete Kalkavan çoğu zaman ipin ucunu kaçırdı. Her şeyden önce Pjanic'in bileğine basan N'Poku sarı değil kırmızı görmeliydi. VAR'ın uyarmaması ayrı komedi. Ancak asıl önemli olan Mete Kalkavan'ın, Vida, Pjanic ve Batshuayi'ye karşı olan ön yargısı ve Vida'ya kaleci muammelesi yapıp gösterdiği sarı karttı. Pes arkadaş yahu…
Üzüldüm! | SİNAN VARDAR
Şu anda Süper Lig'in en zor iki deplasmandan biri Konya...
Ama Önder Karaveli, Konya'ya kazanmaya gelmişti. Beşiktaş dün kaybetmeyi değil, kazanmayı hak etmişti ama futbol bu; atamazsan atarlar.
Doğrusu dünkü 90 dakika bir futbol maçı değil satranç düellosu gibiydi.
Konya alışılmışın dışına çıkarak kontra ataklarla Beşiktaş'ı avlamaya çalıştı. İlk hedef beraberlikti. Ama maçın sonlarında Beşiktaş'ın fiziksel olarak oyundan düşmesinden iyi yararlandılar ve sahadan 3 puanla ayrılmayı bildiler. Tebriklerim İlhan Palut ve öğrencilerine...
Beşiktaş 90 dakikada önemli gol pozisyonlarından yararlanamadı.
Oğuzhan, Ghezzal son vuruşlarda biraz şanssız biraz da aceleciydiler.
Batshuayi ise Sehic'i geçemedi.
Rıdvan Yılmaz harika bir performans gösterdi. Rosier'in yokluğu sorun değilmiş meğer. Umut Meraş'ın sağ kanattaki performansı da alkışa değerdi.
Özellikle son 10 dakikada Konya'nın etkili ataklarında Ersin kalesinde devleşti ama son dakika golüne o da engel olamadı.
Hakem Mete Kalkavan takdir haklarını ev sahibine çaldı. İtiraz ettiği gerekçesiyle Vida'ya gösterdiği sarı kart komikti. O kart yüzünden Vida Konyaspor'un golü öncesi kademeye giremedi. Ah Mete Kalkavan ah!
Pjanic'e sert harekette bulunan M'Poku'ya kırmızıyı göstermeliydi ama pozisyonu sarı kartla geçiştirerek eyyamın kralını yaptı.
Pjanic'e dün o kadar faul yapıldı ki; tahminim geçen sezon La Liga'da koca sezonun toplamında bu kadar tekme yememiştir. Ayrıcalık olmasın tabii ama dünyaca ünlü bir yıldızın sakatlanarak oyundan çıkması ülke futbolumuzun adına çok düşündürücü...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı