BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da teknik direktör arayışları! Süper Kupa kazanılmazsa hedef Jindrich Trpisovsky

TEK ENGEL SÖZLEŞMESİNİN 2023'TE BİTMESİ

Daha önce Pinheiro'nun kıyısından dönen Beşiktaş'ta çok sayıda isim gündeme gelirken bunlardan biri de Slavia Prag'ın Çekyalı teknik adamı Jindrich Trpisovsky oldu. 2017-18 sezonu devre arasından bu yana Çekya ekibini çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam, en güçlü aday konumunda.