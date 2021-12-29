29 Aralık 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da teknik direktör arayışları! Süper Kupa kazanılmazsa hedef Jindrich Trpisovsky

Gerek ligde gerekse Avrupa'da kötü gidişatın ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, teknik sorumlu Önder Karaveli önderliğinde 4 maça çıktı. Siyah-beyazlılar bu süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay ve Süper Kupa'da Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, kupayı alamazsa yeni teknik direktör getirecek. Kara Kartal'da en güçlü aday ise Jindrich Trpisovsky... İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da teknik direktör arayışları! Süper Kupa kazanılmazsa hedef Jindrich Trpisovsky
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.12.2021

Konyaspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından Beşiktaş yönetimi, teknik direktör çalışmalarına başladı. Türkiye Kupası'nda Altay, Süper Kupa'da ise Antalyaspor'la yapılacak maçların sonuçlarını bekleyen idareciler, yerli ve yabancı adaylarla görüşüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da teknik direktör arayışları! Süper Kupa kazanılmazsa hedef Jindrich Trpisovsky

Sabah'ın haberine göre; Yeni bir teknik adam gelmesi durumunda Önder Karaveli yardımcı antrenör olacak. Altyapı ve U19'un sorumluluğu da kendisine verilecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da teknik direktör arayışları! Süper Kupa kazanılmazsa hedef Jindrich Trpisovsky

TEK ENGEL SÖZLEŞMESİNİN 2023'TE BİTMESİ

Daha önce Pinheiro'nun kıyısından dönen Beşiktaş'ta çok sayıda isim gündeme gelirken bunlardan biri de Slavia Prag'ın Çekyalı teknik adamı Jindrich Trpisovsky oldu. 2017-18 sezonu devre arasından bu yana Çekya ekibini çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam, en güçlü aday konumunda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da teknik direktör arayışları! Süper Kupa kazanılmazsa hedef Jindrich Trpisovsky

Kulübüyle 2023'e kadar kontratı bulunan Trpisovsky, Slavia Prag'ı 3 sezondur şampiyonluğa ulaştırıyor. Başarılı çalıştırıcıyla ilgili Beşiktaş'ın önündeki tek engel, 2023'e kadar olan kontratı.

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