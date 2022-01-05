05 Ocak 2022, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş 1-1 Antalyaspor Penaltılar: 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Kupa Beşiktaş’ın! | Golleri izleyin
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 Giriş Tarihi: 05.01.2022

TFF Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Katar'da oynanan ve oldukça çekişmeli geçen maçın 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sona erdi. 15'er dakikalık iki uzatma devresinde de gol sesi çıkmayınca maç penaltılara gitti. Seri penaltı atışlarında Beşiktaş, 4-2'lik galibiyetle kupanın sahibi oldu.

TFF Süper Kupa maçında geçtiğimiz sezonun Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun kupa finalisti Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Katar'ın Doha kentinde oynanan mücadelenin 90 dakikası Atiba Hutchinson'ın hem rakip hem de kendi kalesine attığı gollerle 1-1 sona erdi. 15'er dakikalık iki uzatma devresinde de gol sesi çıkmadı ve maç seri penaltı atışlarına gitti.

Seri penaltı vuruşları sonucunda Beşiktaş, 4-2'lik üstünlükle kupanın sahibi oldu.

GOL | Beşiktaş 1-0 Antalyaspor
GOL | Beşiktaş 1-1 Antalyaspor
Beşiktaş 4-2 Antalyaspor (PENALTI ATIŞLARI)

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