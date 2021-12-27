27 Aralık 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Konyaspor-Beşiktaş maçı öncesi Önder Karaveli konuştu

Önder Karaveli’den Konyaspor maçı sözleri!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 Giriş Tarihi: 27.12.2021

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacal olan Konyaspor-Beşiktaş maçı öncesi Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. Karaveli, "Kazanmak için oynayan bir Beşiktaş izleyeceğiz. Soğuk bir hava ama umarım oynanan futbol, stattaki insanların içini ısıtır. İlhan Palut hocayı ve ekibini kutlamak istiyorum. Biz de Beşiktaş olarak burada takımımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. " dedi.

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacal olan Konyaspor-Beşiktaş maçı öncesi Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARAVELİ'NİN SÖZLERİ:

Kazanmak için oynayan bir Beşiktaş izleyeceğiz. Soğuk bir hava ama umarım oynanan futbol, stattaki insanların içini ısıtır. İlhan Palut hocayı ve ekibini kutlamak istiyorum. Biz de Beşiktaş olarak burada takımımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.

Beşiktaş'tan beklenen oyunun, daha yüksek bir oyun olduğunu biliyorum. Oyuncu kadromuzun daha iyi oynayacak kapasitesi olduğunun ben de farkındayım. Oyunu daha iyi hale getirmek için zamana ihtiyacımız var.
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