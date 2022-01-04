TFF Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş ve Antalyaspor'lu futbolcular Atiba ve Hakan Özmert açıklamalarda bulundu!

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında Katar'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

İlk olarak konuşan Antalyasporlu Hakan Özmert "Biz takım olarak çok istekliyiz, umarım bu kupayı kazanırız. Koronavirüs vakaları bizi zorluyor. Maçlara bir yandan hazırlanırken, bir yandan da kendimizi korumamız gerekiyor. Arkadaşlarımızda çıkınca biz de endişeleniyoruz. Atiba'nın dediği gibi biz profesyoneliz, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Azalmıştı ancak son dönemlerde yine arttı. Umarım insanlar sağlığına kavuşur." dedi.

Beşiktaşlı Atiba Hutchinson "Antalyaspor gibi iyi oynayan bir takıma karşı önemli bir maç olacak. İyi bir maç oynayıp, zaferle ayrılmak istiyoruz. Biz galibiyet almak için her şeyimizi vereceğiz. Umarım kazanan biz oluruz, yeni yılın da ilk kupası alırız. Koronavirüs babii ki çok zor bir durum. Tüm dünya bu durumdan muzdarip. Biz futbolcular olarak elimizden geleni yapmak zorundayız. Umarım, herkes güvende olur ve sağlığına kavuşur" açıklamasını yaptı.

"Sportif direktör olarak Beşiktaş'ta ikinci yarıya başlamak ister misin?" sorusunu yanıtlayan Atiba "Önemli bir maç oynayacağız. Ben sadece buna konsantreyim. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Gelecek için daha ileride zamanı gelinde düşünürüm" ifadelerini kullandı.

Maçın Katar'da oynanacak olması hakkında açıklama yapan Atiba "Burada olmak güzel. Burada Dünya Kupası da oynanacak. Buradaki misafirverlikten dolayı memnunuz. Bir prova olacak. Birazdan antrenman yapıp, sahayı da kontrol edeceğiz. İyi bir maç olacak" dedi.

Hakan Özmert ise "Hepimiz için bir tecrübe olacak burada oynamak. Antrenman yaptık biz, stat gerçekten çok güzel. Bence bir sıkıntı yok, burada olmaktan mutluyuz açıkçası" dedi.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk "Bizim açımızdan tarihi bir maça çıkıyoruz. İlk defa bu kupa fırsatını yakalayan bir Antalyaspor var. Bizim amacımız kulübü ve taraftarları onurlandırmak ve bu kupayı kazanmak. Futbolcuların isteğinden memnunuz. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisini karşı oynayacağız. Yarın skor ne olursa olsun iyi bir Antalyaspor izleteceğimizi düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

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