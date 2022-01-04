04 Ocak 2022, Salı
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba Hutchinson'dan sportif direktörlük sorusuna flaş yanıt!
Son dakika Beşiktaş haberleri: TFF Süper Kupa finalinde Antalyaspor ile oynanacak maç öncesi Akdeniz ekibinin kaptanı Hakan Özmert ile basın toplantısı düzenleyen Atiba Hutchinson, sportif direktörlük göreviyle ilgili konuştu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
TFF Süper Kupa finalinde çarşamba günü Katar'da Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Antalyaspor kaptanı Hakan Özmert ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Tecrübeli futbolcu, "Sportif direktör olarak Beşiktaş'ta ikinci yarıya başlamak ister misin?" sorusuna "Önemli bir maç oynayacağız. Ben sadece buna konsantreyim. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Gelecek için daha ileride zamanı gelinde düşünürüm." yanıtını verdi.
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