23 Aralık 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Macar basını duyurdu! Kara Kartal için Pal Dardai iddiası

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Giriş Tarihi: 23.12.2021

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan ve sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, bu sezon ise beklentilerin çok altında kaldı. Son olarak teknik direktör Sergen Yalçın'ın ayrılığı üzerine yola Önder Karaveli ile devam eden siyah beyazlılar, başarılı performansın ardından hoca arayışlarında frene basmıştı. Öte yandan Macar basınından flaş bir iddia geldi. İşte detaylar...

Sergen Yalçın'ın yerine takımın başına geçen Önder Karaveli'nin başarılı performansı sonrası teknik adam arayışlarında frene basan Beşiktaş'la ilgili flaş bir iddia geldi. Takvim'in Macar basınından derlediği habere göre; Siyah-Beyazlılar, Pal Dardai ile masaya oturdu. Kısa bir süre önce Hertha Berlin'den ayrılan Macar hocanın süre istediği ancak teklife sıcak bakmadığı da belirtildi. Nemzeti Spor, Pal Dardai'nin Hertha Berlin'de teknik direktörlük görevi sona erse de kulübün içerisinde farklı departmanlarda yoluna devam edebileceği de vurguladı.

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