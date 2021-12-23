23 Aralık 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal galibiyet peşinde! İşte Beşiktaş'ın Göztepe maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de heyecan sürüyor. 18. haftanın kapanış karşılaşmasında Beşiktaş, Göztepe'yi ağırlayacak. Önder Karaveli ile iki maçta 4 puan alan siyah beyazlılar, İzmir ekibinide mağlup ederek yoluna hem kayıpsız devam etme hedefinde. İşte Beşiktaş-Göztepe maçının muhtemel 11'leri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal galibiyet peşinde! İşte Beşiktaş’ın Göztepe maçı muhtemel 11’i
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.12.2021

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı takım teknik sorumlu Önder Karaveli yönetimindeki iki lig maçında bir galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen Karaveli yönetiminde Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile de 2-2 berabere kaldı. Ligde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alan siyah-beyazlı takım 25 puan topladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal galibiyet peşinde! İşte Beşiktaş’ın Göztepe maçı muhtemel 11’i

OLUMLU REFERANS
Yalçın'ın Kasımpaşa beraberliği sonrasında istifa etmesiyle geçici olarak göreve getirilen U19 Teknik Direktörü Önder Karaveli, iki maçta 4 puan alarak başarılı bir grafik çizdi. 4-2 kazanılan Kayserispor maçının ardından Kadıköy'de F.Bahçe'den alınan 1 puan, Karaveli'nin hanesine olumlu bir referans olarak yansıdı. U19 Takımı'nın hocasıyla iki maçta 4 puan alan Beşiktaş, İzmir temsilcisini de mağlup ederek yoluna hem kayıpsız devam etmek hem de Karaveli'yi güveni perçinlemek istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal galibiyet peşinde! İşte Beşiktaş’ın Göztepe maçı muhtemel 11’i

LARIN VE GHEZZAL SARI KART SINIRINDA
Siyah-Beyazlı ekipte Göztepe maçı öncesi Larin ile Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde üçer sarı kartları bulunan iki yıldız futbolcu bugünkü karşılaşmada da aynı durumu yaşadığı takdirde, haftaya Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal galibiyet peşinde! İşte Beşiktaş’ın Göztepe maçı muhtemel 11’i

55
Beşiktaş ile Göztepe ligde 55. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 54 maçtan 28'ini Beşiktaş, 10'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 88-50 üstünlüğü bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal galibiyet peşinde! İşte Beşiktaş’ın Göztepe maçı muhtemel 11’i

10'DA 6 GALİBİYET
İKİ takım arasında oynanan son 10 maçta Beşiktaş rakibini 6 kez mağlup etti. Bu maçlarda Göztepe 3 kez kazanırken, 1 maç berabere bitti. Siyah-beyazlı takım son 10 karşılaşmada 26 gol atarken, İzmir ekibi ise fileleri 13 kez havalandırdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal galibiyet peşinde! İşte Beşiktaş’ın Göztepe maçı muhtemel 11’i

BEŞİKTAŞ'TA 3 SAKAT
Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi Necip Uysal, Mert Günok ve Georges-Kevin N'Koudou sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mert Günok ameliyat masasına yatarken, N'Koudou'da bağ yaralanması, Necip Uysal'da da diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık tespit edilmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal galibiyet peşinde! İşte Beşiktaş’ın Göztepe maçı muhtemel 11’i

İSTANBUL'DA KARTAL FARKI
Beşİktaş ile Göztepe, İstanbul'da 28. kez karşılaşacak. Fotoma.'ın haberine göre, taraflar arasında İstanbul'da yapılan 27 lig maçında Beşiktaş 17, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah- beyazlıların 52 golüne, sarı-kırmızılılar 23 golle yanıt verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal galibiyet peşinde! İşte Beşiktaş’ın Göztepe maçı muhtemel 11’i

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, SERDAR, VIDA, RIDVAN, PJANIC, GHEZZAL, OĞUZHAN, JOSEF, LARIN, BATSHUAYI

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal galibiyet peşinde! İşte Beşiktaş’ın Göztepe maçı muhtemel 11’i

GÖZTEPE: İRFAN, ATINÇ, DINO, ATAKAN, MURAT, OBINNA, SONER, BERKAN, TIJANIC, HALİL, ADIS

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