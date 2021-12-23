23 Aralık 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Yönetim kararını verdi! Önder Karaveli 3 maçı kazanırsa...

Yönetim kararını verdi! Karaveli 3 maçı kazanırsa...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.12.2021

Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından yaşanan teknik direktör belirsizliği son buluyor. Siyah beyazlılar, Göztepe ve Konya’yı yenip, 5 Ocak’ta Süper Kupa’yı alırsa Önder Karaveli, görevine ligin 2. yarısında da devam edecek. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta yeni hoca ile anlaşma sağlanana kadar takımın başına getirilen U19 teknik direktörü Önder Karaveli, Kayseri galibiyeti ve F.Bahçe beraberliği ile takımın 4 puan kazanmasını sağladı. Ayrıca ortaya konulan futbol, camiayı mutlu etti.

Sabah'ın haberine göre, yönetim de bu olumlu gelişmelere kayıtsız kalmadı ve ilk yarının son iki maçında takımı Karaveli'ye teslim etme kararı aldı. 47 yaşındaki teknik adam, Göztepe ve Konya maçlarından 6 puan alınması, ardından 5 Ocak'ta Antalya ile Katar'da oynanacak Süper Kupa'nın kazanılması halinde sezon sonuna kadar teknik direktör koltuğunda oturmayı garantileyecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal galibiyet peşinde! İşte Beşiktaş'ın Göztepe maçı muhtemel 11'i

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal galibiyet peşinde! İşte Beşiktaş’ın Göztepe maçı 11’i Kartal galibiyet peşinde! İşte Beşiktaş'ın Göztepe maçı 11'i
Açıkladılar! İşte Kartal’ın görüştüğü hoca... Açıkladılar! İşte Kartal'ın görüştüğü hoca...
Beşiktaş’ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu! Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör