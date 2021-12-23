BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Yönetim kararını verdi! Önder Karaveli 3 maçı kazanırsa...
Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından yaşanan teknik direktör belirsizliği son buluyor. Siyah beyazlılar, Göztepe ve Konya’yı yenip, 5 Ocak’ta Süper Kupa’yı alırsa Önder Karaveli, görevine ligin 2. yarısında da devam edecek. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta yeni hoca ile anlaşma sağlanana kadar takımın başına getirilen U19 teknik direktörü Önder Karaveli, Kayseri galibiyeti ve F.Bahçe beraberliği ile takımın 4 puan kazanmasını sağladı. Ayrıca ortaya konulan futbol, camiayı mutlu etti.
Sabah'ın haberine göre, yönetim de bu olumlu gelişmelere kayıtsız kalmadı ve ilk yarının son iki maçında takımı Karaveli'ye teslim etme kararı aldı. 47 yaşındaki teknik adam, Göztepe ve Konya maçlarından 6 puan alınması, ardından 5 Ocak'ta Antalya ile Katar'da oynanacak Süper Kupa'nın kazanılması halinde sezon sonuna kadar teknik direktör koltuğunda oturmayı garantileyecek.
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