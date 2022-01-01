01 Ocak 2022, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Domagoj Vida yol ayrımında! Osijek'e mi gidiyor?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Domagoj Vida'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Hırvat stoper için flaş bir iddia ortaya atıldı ve futbola başladığı takım Osijek'e dönebileceği belirtlidi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Domagoj Vida yol ayrımında! Osijek’e mi gidiyor?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.01.2022

Beşiktaş'ta bu sezon bekleneni veremeyen Domagoj Vida'yla yolların ayrılması gündemde. H��rvat futbolcunun adı birçok kulüple anılırken sürpriz bir açıklama geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Domagoj Vida yol ayrımında! Osijek’e mi gidiyor?

Siyah-beyazlı takımın Hırvat stoperi Vida'ya Osijek yolu göründü. Fotomaç'ın haberine göre; Osijek kaptanı Mile Skoric, "Vida gibi bir takım arkadaşına sahip olmayı kim istemez ki! Birlikte oynadık, nitelikleri hakkında konuşmamıza gerek yok. Tebriğine gerçekten şaşırdım. Döner mi diye düşündüm. Çok orijinal bir fikir, gerçekten beğendim" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Domagoj Vida yol ayrımında! Osijek’e mi gidiyor?

Kariyerine Osijek altyapısında başlayan Vida, Leverkusen ve Dinamo Zagreb kariyerinin ardından Dinamo Kiev'e transfer olmuştu. Hırvat futbolcu, 2018'in ocak ayında ise Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Domagoj Vida yol ayrımında! Osijek’e mi gidiyor?

Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki deneyimli stoper, siyah-beyazlı formayla çıktığı 151 karşılaşmada 15 gol atarken 1 de asist yaptı.

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