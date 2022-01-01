BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Domagoj Vida yol ayrımında! Osijek'e mi gidiyor?
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Domagoj Vida'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Hırvat stoper için flaş bir iddia ortaya atıldı ve futbola başladığı takım Osijek'e dönebileceği belirtlidi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta bu sezon bekleneni veremeyen Domagoj Vida'yla yolların ayrılması gündemde. H��rvat futbolcunun adı birçok kulüple anılırken sürpriz bir açıklama geldi.
Siyah-beyazlı takımın Hırvat stoperi Vida'ya Osijek yolu göründü. Fotomaç'ın haberine göre; Osijek kaptanı Mile Skoric, "Vida gibi bir takım arkadaşına sahip olmayı kim istemez ki! Birlikte oynadık, nitelikleri hakkında konuşmamıza gerek yok. Tebriğine gerçekten şaşırdım. Döner mi diye düşündüm. Çok orijinal bir fikir, gerçekten beğendim" ifadelerini kullandı.
Kariyerine Osijek altyapısında başlayan Vida, Leverkusen ve Dinamo Zagreb kariyerinin ardından Dinamo Kiev'e transfer olmuştu. Hırvat futbolcu, 2018'in ocak ayında ise Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.
Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki deneyimli stoper, siyah-beyazlı formayla çıktığı 151 karşılaşmada 15 gol atarken 1 de asist yaptı.
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