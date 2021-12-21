21 Aralık 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi başladı!

Beşiktaş’ta Göztepe mesaisi başladı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 23 Aralık Perşembe günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe maçında oynayan futbolcuların salon çalışmasıyla günü tamamladığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift devreli maç oynadığı aktarıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın da takip ettiği antrenmandan önce, 26 yaşına giren Umut Meraş'ın doğum gününün kutlandığı kaydedildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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