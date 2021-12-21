BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da gündem sıcak! Yeni hoca ve transfer operasyonu...

Ve sol bek... Beşiktaş bu pozisyon için de bir transfer yapmayı düşünüyor. Kulüp tarafından henüz belirlenen bir isim ve resmi bir girişim yok ancak gelecek yeni hocanın önerileri değerlendirilecek.

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