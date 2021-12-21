21 Aralık 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da gündem sıcak! Yeni hoca ve transfer operasyonu...

Gerek Şampiyonlar Ligi gerekse Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta, teknik sorumlu Önder Karaveli takımın başında 2 maça çıktı. Yeni hocayla devre arasına girmek isteyen siyah-beyazlılar transferde de gaza basacak. Kara Kartal'ın listesinde Kaan Ayhan, Artem Dovbyk ve Caleb Ekuban gibi isimler bulunuyor. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da gündem sıcak! Yeni hoca ve transfer operasyonu...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrılmış, takımın başına geçici olarak Önder Karaveli getirilmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da gündem sıcak! Yeni hoca ve transfer operasyonu...

Altyapı antrenörü Önder Karaveli ile devre arasına kadar yola devam etme kararı alan Beşiktaş'ta yeni hoca için arayışlar sürerken bir yandan da takıma yapılacak takviyeler planlanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da gündem sıcak! Yeni hoca ve transfer operasyonu...

Fotomaç'ın derlediği habere göre; Sezon içinde en çok forvet mevkisinde sorun yaşayan Kartal'ın gündeminde Trabzonspor'un eski yıldızı Caleb Ekuban ile Ukraynalı forvet Artem Dovbyk var.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da gündem sıcak! Yeni hoca ve transfer operasyonu...

Dnipro forması giyen 24 yaşındaki santrfor Artem Dovbyk, bu sezon çıktığı 18 maçta 14 gol atarken 5 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da gündem sıcak! Yeni hoca ve transfer operasyonu...

27 yaşındaki Caleb Ekuban ise Trabzonspor'un ardından Genoa'nın yolunu tutmuştu. Ganalı futbolcu 16 maçta 1 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da gündem sıcak! Yeni hoca ve transfer operasyonu...

Ve sol bek... Beşiktaş bu pozisyon için de bir transfer yapmayı düşünüyor. Kulüp tarafından henüz belirlenen bir isim ve resmi bir girişim yok ancak gelecek yeni hocanın önerileri değerlendirilecek.

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